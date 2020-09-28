Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
История современности

До прихода Красной Армии "западные" белорусы были рабами

81 год назад был подписан советско-германский договор «О дружбе и границах», по которому Белоруссия получила свои нынешние территории, «украденные» Польшей век назад...
Игорь ЯКУНИНИгорь ЯКУНИН
КомментироватьОставить комментарий
Красноармейцы продвигаются вглубь территории Польши, сентябрь 1939 года.

Красноармейцы продвигаются вглубь территории Польши, сентябрь 1939 года.

Фото: ru.wikipedia.org

В конце сентября 1939 года представители правительств Советского Союза и Германии подписали Договор «О дружбе и границах», который юридически закрепил фактический раздел Польши. Причем СССР получил те земли, которые пролегали до линии Керзона — проложенной после окончания первой мировой войны.

О значении того договора для Белоруссии и об уроках, которые не все вынесли из событий минувших десятилетий «КП» поговорила с доктором исторических наук, научным директором Российского военно-исторического общества Михаилом Мягковым.

АКАДЕМИКИ ВСЕ ПОНИМАЮТ

- Итак, 81 год назад был подписан Договор «О дружбе и границах» между Москвой и Берлином, по которому Белоруссия получила максимальные территории — белорусы помнят про это?

- Мы имеем связи с научным историческом сообществом и работаем, в том числе, с Белорусской академией наук. Имеем контакты с теми, кто занимается военной историей и с теми, кто занимается гражданской историей. Мы написали совместный труд «Страна в огне».

- И какова позиция белорусских историков относительно того договора?

- Практически все белорусские историки стоят на такой позиции: события 1939 года благотворно повлияли на жизнь белорусского народа. Белорусы стали жить в единых границах. И формирование нации белорусской происходило, по большому счету, именно в эти годы.

- Сколько территории белорусы получили после Октябрьской революции 1917-го?

- Не после революции, двумя-тремя годами позже. Семь губерний российской империи были переданы Белорусской ССР еще сто лет назад. Ради того, чтобы белорусы жили в одних границах, Москва сделала очень много. И при том в Белоруссии, как и на Украине, есть тенденция: люди, ориентированные на Запад, желая оставаться в тех границах, в которых Белоруссия была сформирована, тем не менее идут на поводу сил из Литвы, Польши, (чьим интересам это противоречит), и иных стран Евросоюза.

- Польша получила белорусский Белосток после войны?

- Да для Польши такой страны как Белоруссии и не было никогда! С 1921 по 1939 год на западно-белорусских территориях происходила фактическая оккупация и окатоличивание. Насаждение польских школ и своих помещиков - которых называли «осадниками». У населения Западной Белоруссии никакого самостоятельного будущего в принципе не было — как и у населения западной Украины.

Советские и немецкие офицеры в районе Бреста, осень 1939 года. Кадр из кинохроники

Советские и немецкие офицеры в районе Бреста, осень 1939 года. Кадр из кинохроники

ПАНЫ И РАБЫ

- А когда будущее появилось?

- Лишь благодаря тому что Красная Армия вступила с 17 сентября 1939 года на территории Запрадной Белоруссии и Западной Украины, и после подписания Договора с Германией от 28 сентября, Белорусская ССР получила эти районы — сопоставимые по площади с восточно-белорусскими территориями.

- Это были промышленные или аграрные территории?

- Тогда земли Западной Белоруссии были слаборазвиты. Командиры Красной армии докладывали о нищенском существовании в западно-белорусских деревнях. А поляки, которые там жили, имели большой доход за счет белоруссов. Которые были жестоко угнетаемыми. Потому они и встречали Красную армию цветами — как настоящих освободителей.

- То есть для поляков белорусы были рабами?

- В том то и дело - как и западные украинцы. Кстати, для поляков крепостное право было долгим и не напряженным (по отношению к белорусским крепостным). Польский шляхтич мог убить белорусского раба - и ему за это ничего бы не было. Ни о какой белорусской автономии у поляков и речи не шло. Религиозная политика: закрытие православных храмов и открытие костелов. До конца 18 века белорусские территории входили в Речь Посполитую и подобная политика была стратегической.

- Державин в конце 18 века писал: на белорусских землях великий недостаток в хлебе - крестьяне питались травою.

- Это после первого раздела Польши когда восточные районы в Белоруссии отошли к России, и мы увидели, что там творилось. Разница с центральной Россией была разительна, при том что и у нас было тоже крепостное право. Белорусы для поляков были фактически не людьми. Повторюсь: польский пан мог убить крестьянина безнаказанно.

Раздел польских территорий между Германией и СССР по договору от 28 сентября 1939 года.

Раздел польских территорий между Германией и СССР по договору от 28 сентября 1939 года.

Фото: ru.wikipedia.org

СТАЛИН СОБИРАЛ БЕЛОРУССИЮ?

- Странно, что в Белоруссии звучат голоса о «преступности» пакта Молотова-Риббентропа.

- Когда сегодня в Белоруссии кто-то говорит, что надо не признавать пакт Молотова Риббентропа и «преступный сталинский режим» — ну давайте тогда полякам отдадим весь запад Белоруссии. Все земли, что в 40 километрах к западу от Минска. Ну, а Украина тогда отдаст полякам Галицию? Формирование границ этих государств происходило либо во времена российской империи, либо во времена СССР. И настоящие историки Белоруссии, которые читают документы, понимают, что это гибельный путь - критиковать политику СССР образца 1939 года.

- То есть, территория Белоруссии после 1945 года была максимальной?

- Народы стали жить в своих исторических границах. Они стали жить на территориях, что упоминались в источниках о древней Руси. Объединились исторически и по этническому составу. Кстати, ни британский премьер Черчилль, ни президент США Рузвельт по этому поводу ничего не возражали. Единственный момент - Белостокская область. До войны она входила с состав СССР и была частью Белоруссии. Но после войны она была отдана Польше.

- Почему Сталин Виленскую область, где большинство тогда составляли белорусы, в 1939-м не отдал Белорусской ССР?

- Тогда об этом вообще речи не шло. Вильнюс (тогда Вильно) передавался вообще два раза литовцам. Первый раз в 1920 годы в момент наступления Красной Армии на Польшу. Второй раз в 1939-м. Когда еще не существовало Литовской ССР. При том, что в Российской империи Вильнюс был в составе Виленской губернии. Но в то время не было ни Белоруссии, ни Украины, ни Литвы.

- В общем, Белоруссия как современное государство формировалось при Сталине?

- Сталин должен быть кумиром для белорусов. И в 1920-м, и в 1939-м и в 1945-м он отстаивал интересы Белоруссии. В 1945 году при оформлении устава ООН именно он настоял на том, чтобы Белоруссия стала постоянным челном Организации Объединенных наций. Таким образом тогдашняя советская республика была оформлена как самостоятельная единица в высшем международном органе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Сталин прибавил территорию нынешней Белоруссии

Почему Польша мечтает забрать западные земли белорусов. А националисты в Минске мечтают о Вильнюсе. И только «вождю народов» никто не благодарен, хотя он дал Белоруссии больше всех (подробности)

Политика: В ВЕРХАХ

Рекомендуемые