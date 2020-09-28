До прихода Красной Армии "западные" белорусы были рабами

Красноармейцы продвигаются вглубь территории Польши, сентябрь 1939 года. Фото: ru.wikipedia.org

В конце сентября 1939 года представители правительств Советского Союза и Германии подписали Договор «О дружбе и границах», который юридически закрепил фактический раздел Польши. Причем СССР получил те земли, которые пролегали до линии Керзона — проложенной после окончания первой мировой войны.

О значении того договора для Белоруссии и об уроках, которые не все вынесли из событий минувших десятилетий «КП» поговорила с доктором исторических наук, научным директором Российского военно-исторического общества Михаилом Мягковым.

АКАДЕМИКИ ВСЕ ПОНИМАЮТ

- Итак, 81 год назад был подписан Договор «О дружбе и границах» между Москвой и Берлином, по которому Белоруссия получила максимальные территории — белорусы помнят про это?

- Мы имеем связи с научным историческом сообществом и работаем, в том числе, с Белорусской академией наук. Имеем контакты с теми, кто занимается военной историей и с теми, кто занимается гражданской историей. Мы написали совместный труд «Страна в огне».

- И какова позиция белорусских историков относительно того договора?

- Практически все белорусские историки стоят на такой позиции: события 1939 года благотворно повлияли на жизнь белорусского народа. Белорусы стали жить в единых границах. И формирование нации белорусской происходило, по большому счету, именно в эти годы.

- Сколько территории белорусы получили после Октябрьской революции 1917-го?

- Не после революции, двумя-тремя годами позже. Семь губерний российской империи были переданы Белорусской ССР еще сто лет назад. Ради того, чтобы белорусы жили в одних границах, Москва сделала очень много. И при том в Белоруссии, как и на Украине, есть тенденция: люди, ориентированные на Запад, желая оставаться в тех границах, в которых Белоруссия была сформирована, тем не менее идут на поводу сил из Литвы, Польши, (чьим интересам это противоречит), и иных стран Евросоюза.

- Польша получила белорусский Белосток после войны?

- Да для Польши такой страны как Белоруссии и не было никогда! С 1921 по 1939 год на западно-белорусских территориях происходила фактическая оккупация и окатоличивание. Насаждение польских школ и своих помещиков - которых называли «осадниками». У населения Западной Белоруссии никакого самостоятельного будущего в принципе не было — как и у населения западной Украины.

Советские и немецкие офицеры в районе Бреста, осень 1939 года. Кадр из кинохроники

ПАНЫ И РАБЫ

- А когда будущее появилось?

- Лишь благодаря тому что Красная Армия вступила с 17 сентября 1939 года на территории Запрадной Белоруссии и Западной Украины, и после подписания Договора с Германией от 28 сентября, Белорусская ССР получила эти районы — сопоставимые по площади с восточно-белорусскими территориями.

- Это были промышленные или аграрные территории?

- Тогда земли Западной Белоруссии были слаборазвиты. Командиры Красной армии докладывали о нищенском существовании в западно-белорусских деревнях. А поляки, которые там жили, имели большой доход за счет белоруссов. Которые были жестоко угнетаемыми. Потому они и встречали Красную армию цветами — как настоящих освободителей.

- То есть для поляков белорусы были рабами?

- В том то и дело - как и западные украинцы. Кстати, для поляков крепостное право было долгим и не напряженным (по отношению к белорусским крепостным). Польский шляхтич мог убить белорусского раба - и ему за это ничего бы не было. Ни о какой белорусской автономии у поляков и речи не шло. Религиозная политика: закрытие православных храмов и открытие костелов. До конца 18 века белорусские территории входили в Речь Посполитую и подобная политика была стратегической.

- Державин в конце 18 века писал: на белорусских землях великий недостаток в хлебе - крестьяне питались травою.

- Это после первого раздела Польши когда восточные районы в Белоруссии отошли к России, и мы увидели, что там творилось. Разница с центральной Россией была разительна, при том что и у нас было тоже крепостное право. Белорусы для поляков были фактически не людьми. Повторюсь: польский пан мог убить крестьянина безнаказанно.

Раздел польских территорий между Германией и СССР по договору от 28 сентября 1939 года. Фото: ru.wikipedia.org

СТАЛИН СОБИРАЛ БЕЛОРУССИЮ?

- Странно, что в Белоруссии звучат голоса о «преступности» пакта Молотова-Риббентропа.

- Когда сегодня в Белоруссии кто-то говорит, что надо не признавать пакт Молотова Риббентропа и «преступный сталинский режим» — ну давайте тогда полякам отдадим весь запад Белоруссии. Все земли, что в 40 километрах к западу от Минска. Ну, а Украина тогда отдаст полякам Галицию? Формирование границ этих государств происходило либо во времена российской империи, либо во времена СССР. И настоящие историки Белоруссии, которые читают документы, понимают, что это гибельный путь - критиковать политику СССР образца 1939 года.

- То есть, территория Белоруссии после 1945 года была максимальной?

- Народы стали жить в своих исторических границах. Они стали жить на территориях, что упоминались в источниках о древней Руси. Объединились исторически и по этническому составу. Кстати, ни британский премьер Черчилль, ни президент США Рузвельт по этому поводу ничего не возражали. Единственный момент - Белостокская область. До войны она входила с состав СССР и была частью Белоруссии. Но после войны она была отдана Польше.

- Почему Сталин Виленскую область, где большинство тогда составляли белорусы, в 1939-м не отдал Белорусской ССР?

- Тогда об этом вообще речи не шло. Вильнюс (тогда Вильно) передавался вообще два раза литовцам. Первый раз в 1920 годы в момент наступления Красной Армии на Польшу. Второй раз в 1939-м. Когда еще не существовало Литовской ССР. При том, что в Российской империи Вильнюс был в составе Виленской губернии. Но в то время не было ни Белоруссии, ни Украины, ни Литвы.

- В общем, Белоруссия как современное государство формировалось при Сталине?

- Сталин должен быть кумиром для белорусов. И в 1920-м, и в 1939-м и в 1945-м он отстаивал интересы Белоруссии. В 1945 году при оформлении устава ООН именно он настоял на том, чтобы Белоруссия стала постоянным челном Организации Объединенных наций. Таким образом тогдашняя советская республика была оформлена как самостоятельная единица в высшем международном органе.

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