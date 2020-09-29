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Наука

Метеорит пронесся над Европой и вернулся обратно в космос

Полет яркого болида удалось запечатлеть на видео
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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На фото (с длительной выдержкой) метероид предстал яркой дугой.

На фото (с длительной выдержкой) метероид предстал яркой дугой.

Европейское космическое агентство (ESA) обнародовало уникальные кадры. Их записала одна из автоматических камер системы Global Meteor Network, объединяющей астрономов-любителей по всему миру - тех, которые спят и видят запечатлеть «гостей из космоса» и продемонстрировать их окружающим.

Траектория полета космического гостя.

Траектория полета космического гостя.

В объектив попал камень, который влетел в атмосферу Земли. Но не сгорел и не упал, а пронзил воздушную оболочку нашей планеты насквозь и улетел обратно в космос - чиркнул, образно выражаясь. Это весьма редкое явление. Шоу состоялось рано утром 22 сентября 2020 года в небе над Голландией, Германией и Великобританией. Болид ярко светился и был хорошо виден. За ним тянулся небольшой, но заметный шлейф.

Кадр из ролика ESA: объект = яркая точка с хвостиком справа.

Кадр из ролика ESA: объект = яркая точка с хвостиком справа.

Низшая точка траектории полета объекта, пронзившего земную атмосферу, находилась на высоте 91 километр. Сам объект оказался из числа неучтенных. О его визите никто не предупредил. 22 сентября астрономы ожидали аж четырех гостей - трех весьма массивных, более 30 метров в поперечнике, одного 7-метрового. Но тот, который «чиркнул», явно был не из их числа. «Заявленные гости» пролетели в несколько раз дальше, чем Луна от Земли. А нежданный гость - совсем рядом.

Высоты, на которых проходил видимый полет метероида.

Высоты, на которых проходил видимый полет метероида.

О размере объекта, попавшего на видео, в ESA ничего не сообщили. Но, судя по всему, совсем уж маленьким он не был.

Для справки: камни из космоса, сблизившиеся с Землей и благополучно пролетевшие сквозь её атмосферу, называют метероидами. Те, которые сгорели над Землей, это метеоры, а те, которые упали и хотя бы частично сохранились, это метеориты.

Классификация небесных гостей.

Классификация небесных гостей.

Наука: Клуб любознательных

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