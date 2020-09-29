Трудности перевода: как и зачем переоборудовать машину под газомоторное топливо

По данным вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, в течение последних пяти лет на битопливную систему активно переоборудуются около 400 тысяч автомобилей ежегодно. Фото: Shutterstock

ДЕШЕВЛЕ БЕНЗИНА НА 20-50%

В Италии больше половины автомобилей уже ездит на газе. Вообще весь юг Европы стремительно переводит личный, общественный и коммерческий транспорт на голубое топливо. К нему же стремится и остальная Европа. Что происходит в России?

По данным вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, в течение последних пяти лет на битопливную систему активно переоборудуются около 400 тысяч автомобилей ежегодно. При этом официальная статистика покажет меньшие цифры, поскольку 60% перешедших на газ автомобилей, не регистрируются в ГИБДД. Эксперты прогнозируют дальнейший рост автовладельцев, выбравших газомоторное топливо. В первую очередь потому, что такое оно существенно дешевле бензина.

- Расходы сократятся на 20-50%. И чем больше пробег, тем больше экономия, - объясняет Шапарин. - Плюс газ помогает экономить на техобслуживании. Нет необходимости делать промежуточную замену масла. Машина эксплуатируется в очень щадящем режиме, а значит, ремонтировать ее придется реже. Кроме того газ — чистое топливо. Это крайне экологично. И он абсолютно безопасен. При испытании газового баллона в него стреляют из огнестрельного оружия. И он выдерживает.

СУБСИДИЯ ОТ 27 ДО 200 ТЫСЯЧ

Важно знать, что в стране работает система господдержки перевода автомобилей на газ метан. Государство возместит от 27 до 200 тысяч рублей затрат на оборудование в 25 регионах России https://minenergo.gov.ru/node/17487 при условии, что автомобиль не старше 10 лет.

КАКИЕ У ГАЗА ЕСТЬ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

1. Сомнительное оборудование.

- Ни в коем случае нельзя устанавливать китайское оборудование, на него полно жалоб, - комментирует Антон Шапарин. - К тому же китайцы не брезгуют подделывать в том числе российское оборудование. На такое можно напороться в «серых» сервисах в погоней за мнимой экономией. Следует обращаться к официальным дистрибьюторам крупнейших поставщиков оборудования. В России это итальянское, польское и отечественное оборудования.

Кроме того газ — чистое топливо. Это крайне экологично. И он абсолютно безопасен. Фото: Shutterstock

2. Отсутствие регистрации в ГИБДД.

Если автомобиль переведен на газ, но не зарегистрирован, то при продаже у нового собственника возникнут проблемы при его перерегистрации в автоинспекции.

- Не нужно бояться регистрировать переоборудованный автомобиль, - говорит вице-президент НАС. - Сегодня процедура стала намного проще, в том числе благодаря возможности это сделать онлайн. Плюс выпущен профильный административный регламент, и из этой сферы практически ушла коррупция. Все стало понятно и удобно.

3. Может не завестись при низкой температуре.

- Как только температура понижается, у многих плохо заводится двигатель автомобиля, - предупреждает Сергей Канаев, глава Федерации автовладельцев России (ФАР). - 10% автомобилей не заводится при температуре 10 градусов, при 0 — уже 20% автомобилей. И так далее. Поэтому приходится сначала заводить на бензине, потом переключать двигатель на газ. Это зависит от того, сколько газа и какой автомобиль

4. Проблема с поиском заправок.

- Газовые заправки в небольших городах встречаются намного реже, - комментирует Канаев. - Пропановых заправок много, а метановых мало даже в крупных городах. Их количество постепенно увеличивается, но пока оно недостаточно.

5. Лишний вес.

- Метановые баллоны имеют большой вес, а значит, увеличивать расход топлива. - продолжает глава ФАР. - В легковушке он может занимать весь багажник. Поэтому метан более выгоден для грузового, для коммерческого транспорта. Пропановый баллон намного меньше, но он дороже, и на него не распространяется субсидия.

Как перевести автомобиль на газ:

1. Определиться с газом: метан или пропан. Метан дешевле, дает возможность получить субсидию. Среди недостатков массивный баллон и малое количество заправок. Пропан дороже, но баллон меньше и заправок гораздо больше.

2. Приехать в качественную компанию и установить сертифицированное оборудование. Это обойдется в районе 40-50 тысяч рублей за легковушку, 150-200 тысяч рублей за коммерческий грузовой транспорт.

3. В той же компании получить разрешительную документацию на баллоны.

4. Там же онлайн получить разрешение ГИБДД. Если оборудование качественное, в инспекции вопросов не возникает.

5. Там же установить и настроить оборудование.

6. Там же получить заключение и протокол безопасности от испытательной лаборатории.

7. Записаться через Госуслуги в ГИБДД, приехать в инспекцию и получить новые документы с вписанным в него газовым оборудованием.

На все потребуется около недели.