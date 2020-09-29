Минобороны призывает этой осенью почти 130 тысяч новобранцев

Подробности о работе военных комиссариатов можно узнать по телефону прямой линии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 15 октября (по телефонам 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98) начнет свою работу прямая телефонная линия Генерального штаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Ее работа спланирована по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов московского времени, – заявил на брифинге начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

Также начинают работать электронные приемные главнокомандующих видами и командующих родами войск и войсками военных округов, контакты которых можно найти на официальном сайте военного ведомства.

- Хочу акцентировать ваше внимание на основной задаче, на решение которой в ходе призыва будут сосредоточены основные усилия всех органов военного управления – это сохранение жизни и здоровья призывников, военнослужащих и гражданского персонала вооруженных сил, – подчеркнул генерал.

Почти 130 тысяч человек призовут в армию в ходе начинающегося 1 октября осеннего призыва, сообщили во вторник в российском Генштабе.

Напомним, что согласно указу президента России, в ходе весеннего призыва, который прошел с 1 апреля по 15 июля, в армию направили 135 тысяч человек. Им было сделано свыше 162 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, которые выявили более 150 положительных результатов на наличие инфекции.

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

Это несмотря на то, что с учетом эпидемиологической ситуации новобранцев отправляли в войска в отдельных прицепных вагонах и отдельными авиарейсами военно-транспортной и гражданской авиации.

Сегодня в системе Вооруженных сил России болеют коронавирусом всего 900 человек. Но это не призывники: коронавирус диагностирован у 583 военнослужащих в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях, 129 человек в военных вузах, 191 гражданского специалиста Вооруженных сил. Это следует из данных Минобороны РФ.

Но на "гражданке" становится еще опасней: во вторник, 29 сентября, федеральный оперативный штаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8232 новых случая. Наиболее высокий рост по-прежнему отмечается в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 2300 человек.