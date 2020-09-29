Был ли сбит армянский Су-25 турецким истребителем F-16

Истребитель F-16 турецких ВВС в небе. Фото: Ingo Wagner, DPA/TASS

Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян заявил:

«Истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25, пилот погиб. Турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа и прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в самой Армении».

- Это еще одна фантазия армянской военной пропагандистской машины, — заявил в ответ на это сообщение из Еревана начальник пресс-службы министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы.

Российский военный летчик 1 класса, подполковник Алексанр Самойлов на вопрос "КП" - кому в данном случае верить, - ответил так:

- Когда идет война, трудно верить какой-либо одной из конфликтующих сторон. Так и в данном случае. Если Ереван обвиняет Турцию в том, что это именно ее истребитель F-16 сбил армянский штурмовик, - здесь нужны не только слова. Нужно "железно" подтвердить это соответствующими фото или видеоматериалами. Как и показать место падения сбитого самолета. Да и фамилию погибшего летчика. В таком случае нечего скрывать. Но всего этого пока нет. А президент Азербайджана Алиев в свою очередь заявил в эфире российского ТВ, что турецких F-16 в его стране нет. Возможно. Но ведь это тоже слова во время войны. И они тоже, строго говоря, требуют подтверждений...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главы Армении и Азербайджана отвечают: Сбивала ли Турция армянский штурмовик?

Их сомнения столкнулись в российском ток-шоу «60 минут» (подробности)