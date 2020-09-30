Британские ученые: Левши всё-таки мутанты

Примерно каждый десятый человек на Земле левша. То есть, не такой, как остальные девять десятых. Фото: Shutterstock

Смутное осознание того, что люди становятся левшами в результате неких мутаций, пришло еще в прошлом 2019 году, когда большая группа британских ученых из Оксфорда (University of Oxford) обнаружила несколько генов, которых не было у правшей. В нынешнем году их австралийские коллеги из Медицинского исследовательского института QIMR Бергхофера (QIMR Berghofer Medical Research Institute нашли еще больше «левых» генетических различий – 41 уникальный ген. О чем коротко рассказал портал ScienceAlert, сославшись на публикацию в научном журнале Nature Human Behaviour.

Британцы анализировали геномы примерно полумиллиона человек, австралийцы – 1 766 671 человека. Из тех и из других левшами оказывались около 10 процентов обследованных. Что соответствует средней доле левшей

Попутно были найдены еще 7 генов, благодаря которым на свет появляются так называемые амбидекстеры – те, которые одинаково хорошо владеют обоими руками. Например, стреляют «по-македонски» - с двух рук, что особенно ценится в спецслужбах.

Очевидно, что уникальные - «левые» - гены меняют мозг их обладателей, влияя на его структуры и функции. Но что конкретно и как они привносят, еще предстоит выяснить. Равно как и понять, зачем природа делит людей на левшей, правшей, да еще в столь странной пропорции - 1 к 10.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Почти как у людей

Среди животных тоже, оказывается, существует разделение на правшей и левшей. В этом убедили себя психологи Дебора Уэллс (Debora Wells) и Сара Милсоп (Sara Millsopp) из Королевского университет Белфаста в Северной Ирландии (Queen's University Belfast in Northern Ireland), которые экспериментировали с кошками.

Из 42 особей - 21 кошки и 21 кота - почти все кошки оказались правшами, за исключением одной. А коты, наоборот, были левшами. Опять же, за исключением одного амбидекстера, который владел обеими лапами одинаково ловко. Стало быть, мяукающие поделены в пропорции 1 к 20. То есть, не по-людски.

Дебора и Сара выявляли левшей и правшей просто: вынуждали доставать какую-нибудь «вкусняшку» сквозь отверстие, в которое голова животного не пролезала. Выудить «добычу» можно было лишь лапкой – либо одной, либо другой. И тем самым продемонстрировать свое левое или правое предпочтение.

Среди кошек каждая двадцатая левша. Что тоже загадочно. Фото: Shutterstock

КСТАТИ

«Левые» таланты

Среди мутантов полно ученых. Левшами были Леонардо да Винчи, Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн, Никола Тесла, Иван Павлов, супруги Пьер и Мария Складовская-Кюри, Билл Гейтс, которого можно причислить, если уж не к ученым, то хотя бы к выдающимся изобретателям.

Но больше всего левшей среди выдающихся актеров. Всех и не перечислить. Достаточно вспомнить самых-самых: Чарли Чаплина, Мэрилин Монро, Анжелину Джоли, Милу Йовович, Брюса Уиллиса, Сильвестра Сталлоне, Виктора Сухорукова.