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Наука

Британские ученые: Левши всё-таки мутанты

Исследователи обнаружили несколько десятков генов, имеющихся только у тех, кто пишет левой рукой
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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Примерно каждый десятый человек на Земле левша. То есть, не такой, как остальные девять десятых.

Примерно каждый десятый человек на Земле левша. То есть, не такой, как остальные девять десятых.

Фото: Shutterstock

Смутное осознание того, что люди становятся левшами в результате неких мутаций, пришло еще в прошлом 2019 году, когда большая группа британских ученых из Оксфорда (University of Oxford) обнаружила несколько генов, которых не было у правшей. В нынешнем году их австралийские коллеги из Медицинского исследовательского института QIMR Бергхофера (QIMR Berghofer Medical Research Institute нашли еще больше «левых» генетических различий – 41 уникальный ген. О чем коротко рассказал портал ScienceAlert, сославшись на публикацию в научном журнале Nature Human Behaviour.

Британцы анализировали геномы примерно полумиллиона человек, австралийцы – 1 766 671 человека. Из тех и из других левшами оказывались около 10 процентов обследованных. Что соответствует средней доле левшей

Попутно были найдены еще 7 генов, благодаря которым на свет появляются так называемые амбидекстеры – те, которые одинаково хорошо владеют обоими руками. Например, стреляют «по-македонски» - с двух рук, что особенно ценится в спецслужбах.

Очевидно, что уникальные - «левые» - гены меняют мозг их обладателей, влияя на его структуры и функции. Но что конкретно и как они привносят, еще предстоит выяснить. Равно как и понять, зачем природа делит людей на левшей, правшей, да еще в столь странной пропорции - 1 к 10.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Почти как у людей

Среди животных тоже, оказывается, существует разделение на правшей и левшей. В этом убедили себя психологи Дебора Уэллс (Debora Wells) и Сара Милсоп (Sara Millsopp) из Королевского университет Белфаста в Северной Ирландии (Queen's University Belfast in Northern Ireland), которые экспериментировали с кошками.

Из 42 особей - 21 кошки и 21 кота - почти все кошки оказались правшами, за исключением одной. А коты, наоборот, были левшами. Опять же, за исключением одного амбидекстера, который владел обеими лапами одинаково ловко. Стало быть, мяукающие поделены в пропорции 1 к 20. То есть, не по-людски.

Дебора и Сара выявляли левшей и правшей просто: вынуждали доставать какую-нибудь «вкусняшку» сквозь отверстие, в которое голова животного не пролезала. Выудить «добычу» можно было лишь лапкой – либо одной, либо другой. И тем самым продемонстрировать свое левое или правое предпочтение.

Среди кошек каждая двадцатая левша. Что тоже загадочно.

Среди кошек каждая двадцатая левша. Что тоже загадочно.

Фото: Shutterstock

КСТАТИ

«Левые» таланты

Среди мутантов полно ученых. Левшами были Леонардо да Винчи, Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн, Никола Тесла, Иван Павлов, супруги Пьер и Мария Складовская-Кюри, Билл Гейтс, которого можно причислить, если уж не к ученым, то хотя бы к выдающимся изобретателям.

Но больше всего левшей среди выдающихся актеров. Всех и не перечислить. Достаточно вспомнить самых-самых: Чарли Чаплина, Мэрилин Монро, Анжелину Джоли, Милу Йовович, Брюса Уиллиса, Сильвестра Сталлоне, Виктора Сухорукова.

Наука: Клуб любознательных

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