Уровень безработицы в Южной Африке из-за пандемии стал самым высоким в мире

Уровень безработицы в Южной Африке из-за коронавируса стал самым высоким в мире Фото: EAST NEWS

Безработица в южноафриканских странах – Ботсване, Лесото, Намибии и ЮАР - из-за коронавирусной пандемии достигла своей пиковой отметки. Среди молодежи она составляет 56%.

- Работы в нашем регионе было мало и до COVID-19, но сейчас ее почти нет, рабочие места сокращены, - рассказывают местные жители.

Уровень безработицы свыше 10% считается очень высоким. Когда эксперты по труду слышат эти цифры, то всерьез начинают переживать за экономику. Но в Африке есть государства, где уровень безработицы достигает 95%, например, Зимбабве и Либерия. Там люди буквально обречены на голод.

В ЮАР ситуация немного лучше, но шансов найти работу у молодых почти равны нулю. Отсутствие заработка и возможности жить хотя бы минимально обеспечивая свои потребности, только увеличивает социальный разрыв. А это еще больше усиливает неравенство в стране. Немалая часть жителей южноафриканских стран вынуждена жить на 1 евро в день.

По мере того, как Южная Африка постепенно освобождается от коронавирусных ограничений, безработица растет, а неравенство усиливается.

- Одним из способов помочь молодым людям найти работу, могут стать стартап-проекты, которые будут осуществляться на счет международных грантов, - считает профессор экономики Кейптаунского университета Вимал Ранчход.

Но Ранчход предупреждает, что могут возникнуть сложности. Государства еще не полностью избавились от последствий апартеида, когда шло разделение населения на черных и белых.

- Учитывая масштаб и характер проблемы, требуется долгосрочное вмешательство в проблему безработицы, - заявляет профессор. – Вопросы занятости населения решать надо сообща, а не отдельными группами, как это происходит сейчас.

Согласно недавнему отчету Программы развития ООН, для восстановления экономического роста и занятости населения до пандемии странам Южной Африки потребуется 5 лет.