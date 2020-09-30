Некоммерческим организация нужна дружба СМИ. Как её добиться?

Фото: Пресс-служба МОО "Чистые Игры»

Если ещё несколько лет назад мало кто знал, чем занимаются НКО, то сегодня информации об их деятельности всё больше: они и СМИ нашли друг друга. Во многом этому способствовал режим ограничений из-за пандемии коронавируса, когда десятки тысяч волонтёров стали доставлять продукты пожилым людям и дежурить в больницах.

В условиях режимов ограничений этого года, считает Евгения Лобачёва, руководитель отдела рекрутинга проекта Русфонда «Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова», проводить информационную работу с людьми намного сложнее. Поэтому дружба со СМИ некоммерческим организациям сейчас особенно необходима.

«Конечно, 5 лет назад о донорстве костного мозга никто ничего не знал. И люди, услышав об этом, просто падали в обморок. Теперь уже знают многие об этом, и это заслуга федеральных и региональных СМИ, - считает Евгения. – Но тема для журналистов сложная, в ней не так легко разобраться. Мы помогаем – предлагаем истории реальных доноров, истории счастливого спасения. Нам важно, чтобы люди знали об одном из высших проявлений гуманности – отдаче части своих кроветворных клеток».

Председатель межрегиональной общественной организации «Чистые игры» Дмитрий Иоффе рассказывает, что он и его коллеги уже умеют формулировать информповоды, писать релизы и не забывать прикладывать к ним фотографии. Но прессе желательны живые истории, и такой подаче информации о своих проектах представителям НКО, по его словам, ещё необходимо учиться.

«Правда, если ты ни с кем в СМИ не знаком, этот метод мало что даёт. Однако рано или поздно связи завязываются», - добавляет Дмитрий.

Проекты «Чистых игр» журналистам интересны априори. Ведь эта организация показала, что экологическое волонтёрство может проходить в форме состязаний. Соревнования по очистке территории от мусора, которые проводит она, воспринимаются участниками не как «грязная работа», а как экологический труд. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. За одну игру собирают в среднем от 1 до 3 тонн мусора.

За несколько лет игры стали масштабнее и появились новые турниры. «Уже проводятся состязания всероссийские и международные. Предмет гранта, который мы выиграли в этом году в конкурсе Фонда президентских грантов, – 2 международных турнира по очистке территории от мусора и сортировке отходов», - поясняет Иоффе.

Помимо дружбы со СМИ «Чистые игры» завоёвывают соцсети, чаты, Телеграм-каналы. И это тоже, по мнению руководителя организации, хорошее подспорье для развития деятельности.