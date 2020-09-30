Ломоносовым уже не надо идти с рыбным обозом в Москву

Школьники у входа в центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Можно ли догнать и перегнать Илона Маска, чьи проекты в области частной космонавтики, беспилотных электромобилей, интерфейсов “мозг-компьютер” стали символом научно-технического прорыва? Это вопрос, конечно, риторический. Но в России активно готовят почву для такой погони. В связи с этим развивается проект по созданию в сельских школах и малых городах специальных образовательных площадок - “Точек Роста”. В этих центрах ученики осваивают возможности современных компьютеров, разбираются в нюансах работы 3D-принтеров и шлемов виртуальной реальности, учатся управлять квадракоптерами и навороченной робототехникой. Почему атрибуты высоких технологий потоком идут в глубинку? Чтобы у деревенских и столичных школьников был равный доступ к качественным знаниям.

В прошлом году в стране заработало около 2000 таких современных образовательных площадок. А 29 сентября этого года стартовал Марафон открытий “Точек Роста” по всей России, в рамках которого официально открылись еще 3000 центров (де факто они начинали работу по мере готовности в течение года). Таким образом, сейчас более 1,6 миллиона школьников из глубинки получили возможность грызть гранит науки в его высокотехнологичной разновидности. Теперь не надо по примеру Михайлы Ломоносова идти в столицу за знаниями с рыбным обозом.

- Всего по национальному проекту “Образование” в ближайшие пять лет мы оснастим современным оборудованием 27 тысяч школ в селах и отдаленных районах, - заявил на церемонии открытия министр просвещения Сергей Кравцов, который в духе времени появился в “Точках Роста” при помощи видеосвязи и телемоста. - А наша конечная задача дать всем детям из сельских школ и малых городов доступ к высокотехнологичному образованию. Каждый ребенок - в каком бы уголке нашей необъятной страны он не проживал - должен иметь возможность получить качественное образование и развивать свои таланты.

Местом старта Марафона открытий “Точек Роста” стала средняя школа в селе Першино Курганской области. Этот регион был выбран поскольку 80 процентов школ здесь именно сельские, при этом треть из них являются малокомплектными. Если министр Сергей Кравцов “перерезал ленточку” в онлайн-режиме, то в оффлайне на открытие в Першино приехал его заместитель Дмитрий Глушко.

- Мы знаем, что если где-то в сельской местности погибает школа, значит погибнет и этот населенный пункт, - заметил Глушко. - Значит, нам необходимо приложить все усилия, чтобы школа стала центром развития села. Поэтому она должна быть обеспечена высокоскоростным интернетом и соответствующим софтом, который даст доступ к ресурсам качественного образовательного контента.

Это в том числе лучшие уроки и образовательные практики лучших педагогов страны. При этом заместитель министра уточнил, что полный переход на дистанционное образование, которого некоторые родители боятся больше, чем ковида, невозможен. Поскольку невозможно все знания и энергию учителя передать ученику через видеокамеры и экраны мониторов. Ребенку в школе важен непосредственный живой контакт с учителем и с другим учениками, чтобы он учился жить в реальном мире, а не в выдуманном виртуальном пространстве.

- “Точки Роста” хороший инструмент для поддержки одаренных детей. Но не всем же дано быть отличниками?! А как быть с обычными “середнячками”, может быть не очень мотивированными и продвинутыми? - спросили мы у Дмитрия Глушко.

- Во-первых, “Точки Роста” предназначены для всех детей без исключения. Во-вторых, каждый ребенок талантлив, надо просто найти его сильные стороны. И “Точка Роста” еще одна возможность ребенку найти себя, почувствовать свой потенциал в различных сферах профессиональной деятельности. Мы думаем это даст дополнительную мотивацию к изучению общеобразовательных предметов. Ведь ребенок развивается, когда ему интересно. “Точки Роста” должны этого интереса добавить.