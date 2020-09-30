Фэн-шуй на октябрь 2020: благоприятные и неблагоприятные даты

Смотрите фэн-шуй прогноз на октябрь Фото: Shutterstock

1 октября, четверг

Отличный день. Он подходит для различных начинаний, страта деловых проектов, а также для активности в личной жизни.

Благоприятный момент для романтических знакомств и свиданий. А также для поездок к морю вдвоем.

Часы удачи: с 8.00 до 15.00.

2 октября, пятница

Неподходящее время для дел, связанных с финансами.

День сулит напрасные траты, покупки, о которых придется пожалеть. Выбирайте привычные повседневные заботы, не требующие особой концентрации и творчества.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

3 октября, суббота

День под знаком разрушения. Он не подходит для большинства дел. Ну разве что вы решите разорвать с кем-то отношения, или приметесь сносить ненужные постройки на даче. Часы удачи: с 16.00 до 18.00.

4 октября, воскресенье

Опять же день не подходит для большинства дел. Он сулит разочарование, расточительство и ссоры с коллегами. Так что лучшее, что можно сделать сегодня – отдохнуть от всего и от всех.

Сходите в кино или на выставку, проведите романтический вечер в кругу семьи.

Часы удачи: с 11.00 до 13.00.

5 октября, понедельник

Особое внимание сегодня на свое окружение. Отличный момент, чтобы понять, кто рядом с вами – друг или тот, кто им только притворяется ради корыстных целей.

Важные дела отложите на среду. Пока же займитесь систематизацией бумаг и наведением порядка в шкафах.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

6 октября, вторник

Для привычных дел – вполне удачное время. А вот для событий, что случаются в нашей жизни один-два раза – нет.

Так что займитесь рутиной и подготовкой к великим делам. Неплохо устроить дома основательную уборку.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

7 октября, среда

Отличный день для множества начинаний самого разного толка. Хорошо делать глобальные покупки, вступать в новую должность и в «новую жизнь», проводить переговоры, вступать в брак. Благоприятны переезды и путешествия. Часы удачи: с 8.00 до 18;00.

8 октября, четверг

Не самый простой день. Он потребует концентрации даже в самых простых делах и вопросах. Особенно следует быть осторожным при травмоопасных занятиях и постараться исключить экстремальные виды спорта. Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

9 октября, пятница

День получения знаний и мудрости. Прислушивайтесь к тому, что говорят сведущие мудрые люди. Старайтесь из любой полученной информации сделать выводы. В скором будущем все это пригодится.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

10 октября, суббота

Сейчас хорошо приниматься за те дела, которые несут приумножение. Благоприятное время для того, чтобы отправиться в путешествие, но не в командировку.

Также отличный момент для заключения брачного союза или же для романтического знакомства.

Часы удачи: с 13.00 до 17.00.

11 октября, воскресенье

День под знаком разрушения. Не стоит сейчас браться за важные дела, особенно за те, что рассчитаны на долгий срок. А вот для оздоровительных и профилактических мероприятий весьма подходящий момент. Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

12 октября, понедельник

День созданный для того, чтобы поставить точку. А вот в чем? Решаем мы сами: в отношениях, в работе, в дружбе, в странствиях.

Не стоит принимать за новое. Подчищаем «хвосты», наводим идеальный порядок в делах.

Часы удачи: с 8.00 до 15.00.

13 октября, вторник

Сегодня все в строгом балансе. На неприятности найдутся свои удачи. На яркие встречи – минуты грусти. Под запретом финансовые операции, а также все вопросы, связанные с недвижимостью.

Часы удачи: с 11.00 до 13.00.

14 октября, среда

Вступает в силу ретроградный Меркурий, на который принято сваливать все беды. Пока же ожидаем перепады настроения и состояние «когда все валится из рук». Больших планов не строим и ориентируемся на местности, в режиме реального времени.

Часы удачи: с 9.00 до 12.00.

15 октября, четверг

От того, как все мы потрудимся сегодня будет зависеть дальнейший успех. Так что постарайтесь приложить все свои силы и умения.

Сейчас хорошо менять место работы или специализацию.

Благоприятный момент для судебных процессов.

Часы удачи: с 13.00 до 16.00.

16 октября, пятница Один из самых сложных дней месяца. Важные дела, начаты сейчас, ждут проволочки на пустом месте и неожиданные препоны. Самое подходящее – заняться рутиной, ведь даже занятия спортом не принесут ожидаемой радости. Часы удачи: с 16.00 до 19.00.

17 октября, суббота Также не лучший день для всякого рода важных дней. Отдыхаем, настраиваемся на будущие подвиги. Благоприятно отправиться в небольшое путешествие или же просто совершить небольшую прогулку в ближайший парк. Стоит уделить особое внимание рациону питания – сегодня возможны сбои в работе пищеварительной системы. Часы удачи: с 13.00 до 16.00.

18 октября, воскресенье День под знаком разрушения. Важные дела под запретом, равно как и путешествия. Не нужно сейчас браться за всякого рода медицинские манипуляции. По возможности отложите их на день-два. Часы удачи: с 8.00 до 10.00.

19 октября, понедельник Для этого понедельника характерно некое «витание в облаках». Поэтому все мы будем далеки от принятия идеальных решений. Куда как благоприятнее посвятить день творчеству, мечтам и составлению планов. Часы удачи: с 12.00 до 17.00.

20 октября, вторник Идеальный момент для решения вопросов, связанных с документами, юриспруденцией. Оформляйте, покупайте, продавайте. Хорошо приниматься за дела, рассчитанные на продолжительное время. Часы удачи: с 16.00 до 20.00.

21 октября, среда Запрет на различные бюрократические дела, а также на финансовые операции. Сейчас не стоит давать или брать деньги в долг. И очень важно, по возможности, расплатиться со всеми кредиторами. Особое внимание уделите пище, откажитесь от алкоголя. Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

22 октября, четверг

Благоприятный момент для операций с недвижимостью, а также для переездов и судебных тяжб. Строим планы и приступаем к их реализации! При этом не забываем завершить все то, что начали в этом месяце. Часы удачи: с 13.00 до 18.00.

23 октября, пятница Отличный день для деловой активности. Есть единственное но: не получится взять цели нахрапом, нужна серьезна подготовка. Хорошо начинать дела, подразумевающие рост, развитие. Например, начинать учебу или проходить курсы повышения квалификации. Часы удачи: с 7.00 до 12.00.

24 октября, суббота День коллективных мероприятий. Они могут быть как делового, так и развлекательного характера. Кроме того, сейчас можно кардинально поменять свою деятельность. Хороший момент для путешествий, праздников. А вот переговоры лучше перенести на другой день. Часы удачи: с 9.00 до 17.00.

25 октября, воскресенье Трудно контролировать эмоции и настроение. Поэтому сведите общение с окружающими к минимуму. Займитесь самообразованием, физической активность, сходите в музей, в конце концов! По возможности исключите медицинские манипуляции. Часы удачи: с 12.00 до 14.00.

26 октября, понедельник В энергетическом плане один из самых сильных дней месяца. Это значит, что у нас все должно быть четко распланировано до последней минуты. Сбой в ритме может привести к внезапному расслаблению и крушению графика. Часы удачи: с 13.00 до 17.00.

27 октября, вторник Неплохой день для совместной, командной работы. Сегодня лучше не браться за решение важных дел в одиночку. Обязательно стоит во второй половине дня посвятить время своему телу – либо заняться физической активностью, либо сходить на массаж или в баню. Часы удачи: с 16.00 до 18.00.

28 октября, среда Избегайте стрессов, они сегодня имеют особое негативное влияние на организм.

Этот день совсем не про работу и про труд. Он – про любовь. Постарайтесь провести как можно больше времени со своими близкими. Устройте им праздник и продемонстрируйте свои добрые чувства и заботу. Часы удачи: с 13.00 до 20.00.

29 октября, четверг Благоприятный период для того, чтобы начать вести здоровый образ жизни и заложить полезные привычки. А также начинать новые проекты. А вот с финансовыми операциями пока лучше повременить. Отличный момент, чтобы навестить косметолога. Часы удачи: с 11.00 до 15.00.

30 октября, пятница Благоприятный день для общественной деятельности, публичных выступлений и благотворительности. Смело планируйте сложные проекты, но лучше на вторую половину дня. Постарайтесь не давать обещаний: большую часть из них выполнить не удастся. Часы удачи: с 15.00 до 20.00.

31 октября, суббота Время для всевозможных операций с деньгами. Проверяем свои финансы, думаем, как их выгоднее вложить и на чем можно сэкономить. Правильные мысли обязательно найдутся!

Кроме того, эта суббота – идеальна для решения застарелых конфликтов и примирения. Часы удачи: с 10.00 до 16.00.