Пользователи ВКонтакте смогут попробовать себя в роли ведущих шоу «Орёл и Решка»

«Клипы» ВКонтакте и телеканал «Пятница!» запускают совместный челлендж. Пользователям предлагают записать ролик о своём городе и попробовать себя в роли ведущих программы. Самые содержательные и забавные видео появятся в эфире шоу «Орёл и Решка. Россия».

ВКонтакте приготовила для акции специальную маску, которая даст возможность каждому представить себя ведущим передачи. Участникам необходимо до 14 октября снять короткое видео о своём городе, используя эту маску, и опубликовать его в «Клипах» ВКонтакте (vk.com/clips) с хештегом #ОРЁЛИРЕШКА. По этому хештегу также можно найти клипы всех участников челленджа.

Ранее «Клипы» ВКонтакте запустили челленджи совместно с Бастой, Моргенштерном и другими исполнителями, а ко Дню города Москвы пользователям предложили показать самые красивые места столицы.