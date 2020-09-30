РФС назвал лучших игроков прошлого сезона: почти все призы достались «Зениту»

Почти все награды достались «Зениту» Фото: Артем КИЛЬКИН

Последний матч футбольного сезона 2019/20 в России состоялся 25 июля. Но список лучших его игроков был утвержден только 30 сентября, когда сыграна почти треть следующего чемпионата. Лучшим футболистом был признан форвард «Зенита» Артем Дзюба. И вообще игроки «Зенита» составили более половины символической сборной сезона: из 11 позиций представителей Санкт-Петербурга шестеро.

В сборную лучших игроков сезона вошли голкипер Игорь Акинфеев (ЦСКА); защитники Юрий Жирков, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович (все – «Зенит») и Марио Фернандес (ЦСКА); полузащитники Вандерсон («Краснодар»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Вильмар Барриос («Зенит») и Алексей Миранчук («Локомотив»); нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун (оба «Зенит»).

Среди всех номинаций «Зенит» отдал только одну – лучшим молодым игроком признан вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. В свою очередь, лучшая команда – «Зенит», лучший игрок сезона – Артем Дзюба, лучший тренер – Сергей Семак.

Обычно исполком РФС называет лауреатов сезона почти сразу же после его окончания. Но на этот раз история со списками лучших затянулась на целых два месяца. Команды уже провели по 9 матчей из 30 следующего чемпионата. В этот раз принятие «списка 33 лучших» затянул Евгений Гинер. Президент ЦСКА на предыдущем заседании исполкома задал вопрос, как определяются лучшие игроки, и ответа не дождался.

Ранее по традиции «список 33 лучших» составлял технический комитет РФС, а потом члены исполкома голосовали за него. После выступления Гинера решено было подключить клубы.

Президент РФС Александр Дюков позже объяснил, как в России определяют лучших игроков. «Техком РФС опрашивал клубы, они присылали своих претендентов. После этого техком суммировал и вносил коррективы. На прошлом исполкоме лишь один клуб на тот момент направил предложения по номинантам», – рассказал глава российского футбола.

Кроме того Дюков подтвердил, что именно Гинер настаивал на пересмотре процедуры. «Евгений Леннорович говорил давайте еще раз посмотрим на критерии, по которым игрок/тренер попадает в список. Сейчас клубы все свои заявки предоставили, мнение клубов на 90% совпадает со мнением техкома. Единственное, у техкома есть сомнения по двум игрокам. Исполком поддержал мнение техкома, так как оно более объективно. Договорились о том, что мы ещё раз внимательно посмотрим на критерии», - заявил президент РФС.