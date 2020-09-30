Росприроднадзор внепланово проверит более 100 золотодобытчиков

Росприроднадзор начинает проверки золотодобытчиков — такое заявление сделала глава ведомства Светлана Радионова. По ее словам, до декабря 2020-го инспекторы внепланово проверят более 100 предприятий, занимающихся разработкой залежей золота.

В первую очередь проверки коснутся соблюдения предприятиями правил пользования недрами, в том числе незаконной разработки месторождений, а также подлинности предоставляемых компаниями данных о влиянии на окружающую среду. Кроме того, будет оценена степень загрязненности водоемов и почвы.

Проверками займутся региональные управления федеральной службы. Инициировать проверочные мероприятия было решено после аварии на предприятии «Сисим» в Красноярском крае, которая унесла 20 жизней.

Прорыв дамбы на «Сисиме»

Авария на ООО «Сисим» — дочерней компании холдинга «Сибзолото» — произошла 19 октября 2019 года. Мощный селевой поток разрушил пять дамб, построенных артелью на реке Сейбе неподалеку от поселка Щетинкино Красноярского края.

Прорвав пять укреплений, сель хлынула на вахтовый поселок предприятия, затопила общежития и несколько хозпостроек. В результате ЧП погибли 20 рабочих, еще 23 получили травмы различной степени тяжести.

В тот же день в правительстве Красноярского края заявили, что дамбы предприятие построило нелегально и, вероятно, «с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм». На директора и двух инженеров «Сисима» было заведено уголовное дело.

Региональное управление Росприроднадзора провело внеплановую проверку артели и потребовало лишить «Сибзолото» лицензии на добычу драгоценных металлов. В образцах, взятых в реке Сисим, было обнаружено экстремально высокое превышение ПДК: по меди — в 206 раз, цинку — в 19 раз, свинцу — в 5 раз.

Реке Сисим был нанесен экологический ущерб, оцененный специалистами ведомства почти в 324 млн рублей, ее притоку Сейбе — почти в 40 млн рублей. Большую часть суммы предприятие уже компенсировало.

Росприроднадзор и его руководство

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования находится в ведении Минприроды. Центральная штаб-квартира ведомства находится в Москве, также есть ряд подведомственных региональных структур.

Служба следит за охраной и использованием лесов, водоемов, заповедников, выдает лицензии на охоту, экспорт рыбы, лекарств растительного или животного происхождения, контролирует деятельность природопользователей, проводит плановые и внеплановые проверки на промышленных предприятиях.

С 2018 года ведомство возглавляет Светлана Геннадьевна Радионова, в прошлом занимавшая руководящую должность в Ростехнадзоре. Свою карьеру Светлана Радионова, юрист по образованию, начинала в качестве помощника прокурора в подмосковном городе Жуковский. Сейчас под ее руководством Росприроднадзор реализует‎ федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».