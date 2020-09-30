К 2035 году российские компании смогут конкурировать со SpaceX Илона Маска

Идеи на конкурс в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени» представлены на крауд-платформе idea.asi.ru.

В России может появиться Центр беспилотных авиакосмических технологий, который займется акселерацией частных компаний, работающих в области беспилотной авиации, коммерческой космонавтики и геоинформационных технологий. Описание проекта размещено на крауд-платформе idea.asi.ru в рамках подготовки форума «Сильные идеи для нового времени», который 11–12 ноября проведут в Сочи Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Автор идеи рассчитывает, что новая аэрокосмическая отрасль российской экономики будет создана при участии Минпромторга РФ, Роскосмоса и ГК «Ростех».

Работа Центра беспилотных авиакосмических технологий будет способствовать ускоренному созданию новых технологий, развитию производственных компаний частного авиакосмического сектора через формирование единой отраслевой инфраструктуры и системы разделения труда, координацию НИОКР, унификацию конструкций и компонентов. В итоге к 2035 году в российской экономике будет создана новая аэрокосмическая и геоинформационная отрасль, преимущественно состоящая из частных предприятий.

Компании, прошедшие акселерацию, как ожидается, смогут конкурировать на глобальном рынке с основными производителями ракет-носителей, поставщиками услуг по запуску в космос беспилотных авиасистем и геоинформационных технологий, компаниями, эксплуатирующими низкоорбитальные спутники, развивающими суборбитальный и космический туризм. Среди них: Hexagon, Autodesk, Uber, ULA, Boeing, Lockheed Martin, Telesat, LeoSat, Starlink, Blue Origin, Virgin Galactic и наиболее известная всем компания высокотехнологического предпринимателя Илона Маска SpaceX.

По данным исследования инвестиционной компании Morgan Stanley, емкость рынка по организации грузопассажирских потоков на околоземную орбиту, создание транспортной инфраструктуры и логистики по маршруту «Земля – Луна» оценивается к 2035 году в сумму 10,3 млрд долл. США. В России ключевыми участниками нового рынка, по мнению автора проекта, могут стать частные космические компании – стартапы, работающие в области космического туризма и создания малых универсальных спутниковых платформ: Космокурс, Спутникс, ВНХ-Энерго.

«Рынок беспилотной коммерческой космонавтики и геоинформационных технологий только возникает, на нем отсутствуют общепринятые технологические стандарты. Но уже через 15 лет он станет значимым в глобальном масштабе: его объем составит более 100 млрд долларов. Эта отрасль крайне важна для России с точки зрения обеспечения безопасности, и у нас есть конкурентные преимущества для того, чтобы занять значимую долю рынка, так как уровень развития исследований в аэрокосмической сфере традиционно высок, – отметил автор идеи, директор АНО «Аналитический центр “Аэронет”» Сергей Жуков.

Автор проекта рассчитывает получить поддержку со стороны Минпромторга РФ, Минтранса РФ, Роскосмоса РФ, ГК «Ростех». Реализация инициативы потребует изменения действующего законодательства.

«Дорожная карта» проекта предполагает создание к 2025 году линейки транспортных беспилотных авиасистем вертикального и сверхкороткого взлета и посадки грузоподъемностью 50, 150–200, 500 и 1500 кг, а также летного образца сверхлегкой ракеты-носителя с полезной нагрузкой в 250 кг, способной выходить на орбиту до 500 километров. Беспилотные и опционально пилотируемые воздушные суда (БВС) нового класса с вертикальным взлетом и посадкой можно будет эксплуатировать в сложных погодных условиях для перевозки грузов и людей, в службах аэротакси, для обработки полей и внесения удобрений, мониторинга посевов, урожайности и состояния почв, а также доставки неотложных медицинских грузов – вакцин, медикаментов. Замена вертолетов на БВС позволит снизить стоимость перевозок в среднем в 5–7 раз.

Напомним, идеи на конкурс в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени» представлены на крауд-платформе idea.asi.ru по семи тематическим направлениям: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.

Кураторы тематических направлений, партнеры Форума, российские и международные эксперты в режиме онлайн совместно c авторами корректируют и дополняют идеи, чтобы оформить их в полноценные проекты, которые можно внедрять в реальную практику в российских регионах.

В каждом тематическом треке будет выбрано по 10–13 наиболее значимых инициатив. Авторы топ-100 идей и проектов представят их на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Сочи. Победители получат поддержку организаторов и партнеров Форума, их проекты будут размещены в библиотеке умных решений «Смартека» для тиражирования в регионах РФ.