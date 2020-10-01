«Зенит» в первой корзине, «Краснодар» - в третьей, «Локомотив» - в четвертой: Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Сегодня определились все участники группового этапа футбольной Лиги чемпионов, где впервые выступят три российских клуба. «Зенит» и «Локомотив» попали туда напрямую, а «Краснодар» пробился через квалификационный раунд плей-офф, победив греческий ПАОК.

1 октября состоится жеребьевка Лиги чемпионов. Напомним, что на этом этапе клубы из одной разводятся по разным группам. Также российские команды не могут на этом этапе играть с украинскими клубами, которых в этой ЛЧ будет два – «Шахтер» и «Динамо».

Вот как выглядят

Корзина 1: «Бавария» (Германия), «Севилья», «Реал» (оба — Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Ювентус» (Италия), «ПСЖ» (Франция), «Зенит» (Россия), «Порту» (Португалия).

Корзина 2: «Барселона», «Атлетико» (оба — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» (все — Англия), «Шахтёр» (Украина), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Аякс» (Нидерланды).

Корзина 3: «Динамо» Киев (Украина), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Интер», «Лацио», «Аталанта» (все — Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Краснодар» (Россия).

Корзина 4: «Локомотив» (Россия), «Марсель», «Ренн» (оба — Франция), «Брюгге» (Бельгия), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Мидтьюлланн» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия).

В связи с пандемией привычное расписание пришлось уплотнить.

Вот даты матчей группового этапа по турам:

1-й тур — 20 и 21 октября

2-й тур — 27 и 28 октября

3-й тур — 3 и 4 ноября

4-й тур — 24 и 25 ноября

5-й тур — 1 и 2 декабря

6-й тур — 8 и 9 декабря