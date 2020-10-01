Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Указ Путина об осеннем призыве на военную службу-2020: кого заберут в армию, в какие сроки

Под ружье встанут 128 тысяч призывников. Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу–2020
Дмитрий СМИРНОВДмитрий СМИРНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Под ружье встанут 128 тысяч призывников.

Под ружье встанут 128 тысяч призывников.

Фото: Александр ГЛУЗ

Весенний призыв-2020 прошел в самый пик коронавирусных ограничений. И, как отчиталось министерство обороны, пандемия не повлияло ни на сроки призывной компании, ни на здоровье призывников.

Владимир Путин подписал указ о новом - осеннем - военном призыве 2020 за сутки до его начала. С 1 октября по 31 декабря военкоматами страны в армию будут отправлены 128 тысяч человек. Это на 7 тысяч меньше, чем было призвано полгода назад.

Весной в ходе борьбы с эпидемией перед отправкой в части призывникам было сделано свыше 162 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Соблюдался и двухнедельный карантин, и обязательное ношение масок, такие же правила будут действовать и сейчас.

С 15 октября по телефонам 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98 начнет работу прямая телефонная линия Генерального штаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу.

Армия и безопасностьАрмия

Рекомендуемые