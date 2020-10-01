«Краснодар» - дебютант групповых этапов, и это наверняка скорректировало прогнозы. Но в стане «быков» сейчас царит оптимизм Фото: REUTERS

Жеребьевка Лиги чемпионов была не особенно благосклонна к российским клубам. Аналитики букмекерских компаний считают, что реальные шансы выйти из группы есть только у «Зенита». Но и то питерский клуб далеко не фаворит в своей группе, где ему придется сражаться с «Боруссией» Дортмунд, «Лацио» и «Брюгге».

Группа F

«Зенит» при жеребьевке был посеян в первой корзине. И на первый взгляд соперники ему достались не такие уж грозные. Но Дортмунд – это вторая команда Германии после «Баварии», клубу удалось сохранить свой прошлогодний состав. Так что «Боруссия» - явный фаворит группы. А вот борьба за второе место развернется между «Зенитом» и «Лацио». И российский чемпион тут не фаворит. «Лацио», сохранив своего лидера Милинковича-Савича, рассчитывает на хороший куш в Лиге чемпионов.

Остается «Брюгге» - вроде бы самая слабая команда в группе. Но сколько раз было, что «Зенит» не справлялся именно там, где обязан был выигрывать. Так что букмекеры отдают «зениту» третье место в группе. Оно дает пропуск в плей-офф Лиги Европы.

Коэффициенты на выход из группы

«Боруссия» Д — 1.19

«Лацио» — 1.70

«Зенит» — 1.80

«Брюгге» — 5.00

Группа Е

«Краснодар» - дебютант групповых этапов, и это наверняка скорректировало прогнозы. Но в стане «быков» сейчас царит оптимизм. Игроки полны решимости замахнуться даже на выход из группы. Вот правда опередить «Челси» и «Севилью» будет очень непросто, если не сказать невозможно.

Говорят Роман Абрамович после проблем с получением британской визы охладел к своему футбольному проекту. Но этим летом в «Челси» вывалил на покупку игроков 200 млн евро. Если такими тратами не выходить из такой группы, это будет величайшим провалом. «Севилья» - спец по Лиги Европы, и там она научилась раскусывать команды уровня «Краснодара». А вот «Ренн» - нормальный соперник которым можно сражаться на равных. Вот только бы «быкам» купить ударного форварда – после выхода в группу ЛЧ деньги на это должны найтись.

Коэффициенты на выход из группы

«Челси» — 1.09

«Севилья» — 1.34

«Ренн» — 3.40

«Краснодар» — 4.50

Группа А

В «Локомотив» никто не верит. Даже возможности австрийского «Зальцбурга» оценены выше, что обескровленные травмами и продажей Алексея Миранчука железнодорожники. Слишком тяжело даются «Локо» забитые мячи. А отсидеться в обороне «на ноль» против таких соперников, как «Бавария» и «Атлетико» - утопия. Поэтому «Локомотив» - главный аутсайдер из все российских клубов. Хотя в Черкизове наверняка будут ставить задачу выйти с третьего места в Лигу Европы. И если укрепят состав и успеют кого-то купить в центр поля и в атаку, то может получится.

Коэффициенты на выход из группы

«Бавария» — 1.03

«Атлетико» — 1.35

«Зальцбург» — 3.50

«Локомотив» — 5.50