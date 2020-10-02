Студенты МГУ смогут сдать зачет по киберспорту

Теперь студенты могут соревноваться в киберспорте. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

С этого семестра сдать зачет по физкультуре в МГУ смогут даже самые хилые студенты. В качестве альтернативы традиционным спортивным дисциплинам в университет пришел киберспорт! Однако, для того чтобы сдать зачет в таком формате, необходимо будет попасть в сборную вуза по киберспорту – а это далеко не так просто, как кажется.

- Возможности проводить занятия по киберспорту у нас на данный момент нет - нет тренеров и собственной площадки для тренировок, регламента проведения этих тренировок, - рассказали в Киберспортивном сообществе студентов МГУ. - Но у нас есть сборная, состав которой мы формируем на отборах в осеннем семестре. И с кафедрой спорта достигнута договоренность, что члены сборной будут иметь возможность получать зачёт по физкультуре. Это будет хорошей поддержкой и дополнительной мотивацией нашим игрокам достойно выступать на турнирах за Московский университет.

Правила отбора в команду и список игр, по которым будут проводиться соревнования, будут утверждены этой осенью. Пока набор в команду ведется по нескольким турнирным дисциплинам – это DotA2, CS, HS, Clash Royale и FIFA.

- По знакомству и по просьбе в сборную не попасть! - предупреждают кандидатов в Киберсообществе. - Поэтому, если вы чувствуете в себе силы претендовать на место в сборной, пожалуйста, не бросайте занятия физкультурой! Многое ещё может измениться, а приписывать никого к составу сборной ради помощи с зачетом мы не готовы.

Напомним, в России киберспорт считается официальным видом спорта. Удивительно, но наша страна стала одной из первых, которая признала формальный статус этой дисциплины – это произошло еще в 2001 году. Однако, уже в 2006 году киберспорт был исключен из Всероссийского реестра видов спорта. И лишь в 2016 году указом министра спорта Виталия Мутко киберспорт вернул себе официальный статус.