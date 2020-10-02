«А вы замужем?» и еще 9 некорректных вопросов на собеседовании, которые убьют ваши шансы трудоустроиться

1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны ответили, какие вопросы могут не оставить человеку шанса получить место. Фото: Shutterstock

О чем не надо говорить с потенциальным работодателем? Какие вопросы могут заставить рекрутера отказаться от кандидатуры соискателя, даже если он семь пядей во лбу, имеет необходимый опыт и навыки? Об этом специалисты портала SuperJob спросили у самих кадровиков. 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны ответили, какие вопросы могут не оставить человеку шанса получить место.

Большинство работодателей (85%) заявили, что им сложно вспомнить случаи, когда они дали человеку от ворот поворот из-за неэтичного поведения. Это говорит о том, что россияне готовятся к собеседованиям и придерживаются правил делового этикета.

Но оставшиеся 15% менеджеров по персоналу ярко помнят ситуации, когда претендент на должность не лучшим образом подбирал слова, грубил и даже вел себя неадекватно. Не исключено, что человек даже не подозревал о том, что ему отказали не потому, что подкачали его профессиональные качества, а по вине поведения на собеседовании.

Звучит абсурдно, но первое, о чем не стоит спрашивать потенциального работодателя, это о деньгах. Впрочем, поинтересоваться величиной жалования рекрутеры считают нормальным, однако желательно это делать после того, как кандидат выяснил, чем конкретно ему придется заниматься на работе. Однако вопросы типа «Почему вы за эту работу платите столько?», «Когда заработок вырастет?» или «Когда вы будете пересматривать бонусы?» кадровики считают неуместными, ведь человек еще не внес вклад в работу компании.

Второе, что нужно помнить – что от рекрутера зависит профессиональное будущее, а не личная жизнь. Звать менеджера по персоналу на свидание, «стрелять телефончик», задавать вопросы о семейном положении и прочее соискателю крайне не рекомендуется. Это наверняка обернется провалом.

И третье, о чем не надо спрашивать будущего работодателя, так это о том, чем занимается компания. Узнавать все о месте, где человек хочет получить должность, нужно самостоятельно и, разумеется, до собеседования. Более того, при тех возможностях, что дает интернет, это сделать несложно. Если кандидат заинтересован в этой работе, он найдет исчерпывающую информацию о будущем рабочем месте.

Чтобы собеседование прошло успешно, подготовьтесь к нему заранее. Фото: Shutterstock

КОНКРЕТНО

Топ-10 некорректных вопросов соискателей

1. Вопросы о заработной плате: почему такой заработок, когда планируется повышение заработка, увеличение бонусов?

2. Личные вопросы к рекрутеру: замужем ли, просьбы дать номер телефона, приглашения на свидания и прочее.

3. Вопросы об этапах отбора и трудоустройства: зачем заполнять анкету, проходить медосмотр, зачем вы задаете такие вопросы на собеседовании?

4. Вопросы, составляющие коммерческую тайну

5. Чем занимается ваша компания?

6. Почему о вашей компании много плохих отзывов в интернете?

7. Сколько раз в год можно уходить на больничный?

8. Вопросы о трудовых обязанностях: что делать-то надо?

9. Много ли работы?

10. Вы сомневаетесь в моей компетентности?

(По данным SuperJob).