25 000 баллов на Выручай-карту готовы подарить «Пятёрочка» и Триколор

Их можно потратить на любые покупки в магазинах «Пятёрочка».

«Мы непрерывно совершенствуем нашу программу лояльности, развивая партнёрские проекты, - отметил Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка». Акция с Триколором в прошлом году получила хороший отклик, и мы рады вновь предложить нашим гостям «два в одном»: провести время в кругу семьи за просмотром телеканалов и фильмов благодаря Триколору и приобрести свежие и качественные продукты от «Пятёрочки» на полученные в рамках акции баллы».

Для участия в акции «Триколор снова угощает!» необходимо приобрести комплект оборудования для приёма услуг Триколора или обменять устаревший приёмник на новый. Кроме того, нужно подключить пакет услуг «Единый Ultra HD» на год, и только после чего ввести номер Выручай-карты в Личном кабинете клиента Триколора.

Напомним: Триколор — мультиплатформенный оператор, предоставляющий комплекс цифровых услуг и сервисов. Клиенты компании в рамках одной подписки получают доступ к более чем 200 спутниковым каналам. Среди них - более 40 НD-каналов и 9 каналам в формате Ultra HD. Также они могут пользоваться онлайн-кинотеатром с фильмами и сериалами, смотреть через интернет ТВ-каналы и трансляции проекта «Большой эфир»: эксклюзивные шоу, спортивные матчи, боевые турниры, культурные мероприятия, а также события космической отрасли. Просмотр с одного Триколор ID возможен на 5 различных устройствах .

«Мы продолжаем радовать наших клиентов эксклюзивными предложениями, — напомнил заместитель генерального директора по стратегическому и операционному маркетингу Триколора Андрей Нестеров. - Получать удовольствие от новых фильмов, сериалов и телепередач еще приятнее с угощениями от «Пятёрочки», одной из ведущих российских торговых сетей. Ее магазины есть практически в любой точке нашей страны. Эта акция — возможность пользоваться современными сервисами Триколора, в том числе онлайн-кинотеатром, опцией просмотра ТВ на 5 устройствах и в формате Ultra HD — и тратить баллы в «Пятёрочке».

При выполнении условий акции пользователи получат 25 000 баллов на свою карту программы лояльности ритейлера. Они эквивалентны 2 500 рублям. А потратить их можно в любом магазине «Пятёрочка» для оплаты как одной, так и нескольких покупок.