Покаялся в письме: Михаил Ефремов пообещал молиться за Сергея Захарова и попросил о пощаде

8 июня 2020 года Михаил Ефремов устроил крупное ДТП на Смоленской площади в центре Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Ефремов пожаловался на своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Осужденный на восемь лет за смертельное ДТП актер написал новую апелляционную жалобу, в которой подробно рассказал о давлении со стороны одиозного защитника, а также попросил о пощаде.

"Я записал обращение к потерпевшим, которое было показано по телевидению. Моей позицией в этот момент было покаяние и раскаяние. А потом появился Эльман Пашаев. Он начал убеждать меня, что знает такой путь защиты, который приведет к благополучному исходу по данному делу. Моя задача - во всем с ним соглашаться", - приводит 5-tv.ru текст апелляционного заявления Михаила Ефремова.

Он назвал происходящее с ним "наваждением" и "гипнозом". "Все происходило как в каком-то жутком сне. Я проявил слабость и не боюсь в этом признаться. И дальше я продолжил во всем соглашаться с Пашаевым, однако уже во второй половине процесса я понял что путь, избранный Пашаевым, ведет в тупик. Сейчас, когда его нет рядом, я реально осознал, что же произошло. Моя судьба его нисколько не интересовала", - написал артист.

По словам Михаила Олеговича, когда он первый раз решил отказаться от услуг одиозного адвоката, то тот стал его уговаривать, заявляя, что кроме него артисту никто не поможет. И тогда Ефремов вновь проявил слабость. "На сегодняшний день моя позиция - это покаяние глубокое и искреннее раскаяние в содеянном, желание помочь потерпевшим как материально так и морально", - признался артист в письме.

Он также заявил, что будет молиться за погибшего в ДТП Сергея Захарова и за благополучие его семьи. Ефремов очень надеется, что родные курьера когда-нибудь простят. "Я с уверенностью могу сказать, что стал другим человеком. Если суд поверит мне, то я никогда более закон не нарушу", - написал Ефремов.

Актер попросил изменить ему наказание на условный срок. "Я прекрасно понимаю, что мне говорить об условном наказании, вероятно, несерьезно. Но, тем не менее, прошу поверить мне, что я не опасен для общества. То, что я уже испытал - для меня урок на всю оставшуюся жизнь. Занимаясь своей профессиональной деятельностью, я бы мог реально помогать потерпевшим", - написал Ефремов.

Буквально на днях адвокат Сергей Жорин предположил, что может ожидать Ефремова после подобного покаяния. "Суд на смягчение приговора охотно не пойдет. Но определенная вероятность есть. Я думаю, что написанное Ефремовым соответствует действительности. Думаю, какое-то воздействие на Ефремова Пашаев оказывал", - цитирует звездного защитника "НСН". Адвокат добавил, что артист впервые столкнулся с этой ситуацией и вполне возможно, что он "слышал то, что хотел слышать".

Напомним, вечером 8 июня 2020 года Михаил Ефремов устроил крупное ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречку и протаранил грузовик, за рулем которого находился 57-летний курьер службы доставки Сергей Захаров. Он получил страшные травмы и через несколько часов скончался в больнице. В крови Ефремова эксперты нашли следы наркотиков и алкоголь. Ефремову предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, что повлекло смерть человека. Следствие посчитало вину актера доказанной. Гособвинитель попросила приговорить актера к 11 годам колонии общего режима. В итоге суд постановил отправить актера в колонию на восемь лет, а также лишить актера права управления автомобилем на три года.