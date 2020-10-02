ТОП-3 книги, без которых родителям никуда

. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полезных книг для родителей и детей очень много, поэтому особенно сложно сделать выбор. «Комсомольская правда» выбрала три книги, которые, как нам кажется, помогут вам найти ответы на самые важные и волнующие вопросы.

«Доктор сон: Научите вашего ребенка спать».

«Доктор сон: Научите вашего ребенка спать», Линнель Шнееберг

16+

О чем: Мечтаешь наконец выспаться? А твой ребенок делает все, чтобы ночи были полны огня? Поздравляю, в твоей семье все как у всех! Хронический недосып! Самое время заняться этим, используя план пошагового руководства "5 шагов к здоровому сну".

Зачем читать: Прочитав книгу, откроешь для себя секреты, как уложить ребенка спать вовремя и сделать его сон полноценным и здоровым. Многочасовой изнурительный ритуал перед сном теперь в прошлом! Эта книга изменит твою жизнь и сон к лучшему.

Купить здесь: labirint.ru/books/739753/

«Дети, домой. Очень честная история усыновления».

«Дети, домой. Очень честная история усыновления», Екатерина Кузнецова

16+

О чем: Книга «Дети, домой!» ясная, простая и правдивая. Автор книги делится своей историей из жизни, которая поможет преодолеть страхи и найти «своего» ребенка. Как говорить о решении взять в семью малыша с близкими и мужчиной. Какие «подводные камни» встречаются на пути к усыновлению и как на них не споткнуться.

Зачем читать: Читая книгу, создаётся ощущение, что ты присутствуешь в жизни этой активной, интересной семьи. Откровенный рассказ без прикрас о том, как приблизить день, когда рожденные чужой женщиной дети станут по-настоящему родными.

Купить здесь: labirint.ru/books/761541/

«Чтобы дети не терялись».

«Чтобы дети не терялись», Наталья Ремиш

0+

О чем: Книга «Чтобы дети не терялись» для самых важных людей на свете с советами и лайфхаками в стихотворной форме про безопасность: как надо себя вести, если с тобой разговаривают на улице взрослые люди; что делать, если потерялся; как отвечать, когда тебя просят о помощи; кого можно просить о помощи, когда ты остался один; почему важно уметь говорить «нет» и многое другое.

Зачем читать: Читая и обсуждая эту книгу вместе с малышами, можно помочь ребенку взрослеть и становиться самостоятельным. Единственное, что могут сделать родители, - научить его проходить этот путь с минимальными рисками. Безопасность – это не только «не отходи от мамы». Это то, как надо вести себя, если оказался один.

Купить здесь: labirint.ru/books/764776/