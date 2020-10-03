«Навыки мудрых» в Челябинской области: рекорды по возрасту, сборка с закрытыми глазами и поддержка студентов

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Чемпионат является частью специальной федеральной программы обучения по стандартам Ворлдскиллс для граждан старше 50 лет, а также лиц предпенсионного возраста. Программа входит в состав национального проекта «Демография».

Все участники чемпионата готовы и учиться, и делиться своим опытом. В Челябинской области в финал вышли несколько мастеров своего дела в разных компетенциях.

В автомастерской Челябинского государственного колледжа «Рост» с утра кипит напряженная работа – идут соревнования по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». В центре внимания - мастер производственного обучения Данис Каримов. Вокруг площадки камеры, которые передают онлайн-картинку в центр управления соревнованиями, где эксперты следят за выполнением задания и оценивают мастерство участника.

- Задание было несложным – определить дефекты в двигателе, провести замеры. Работа понятная, каждый день с ней сталкиваюсь. А вот времени очень мало дали. В конкурсе нужно уложиться в заданные часы, а я на первое место ставлю качество, а не скорость, - говорит Данис Раисович.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Он признался, что нисколько не пожалел об участии в чемпионате «Навыки мудрых».

- Ко мне обратился директор, предложил поучаствовать. Я сначала был против, потому что и возраст не тот, и со студентами занятия надо проводить… Но на самом деле это был для меня очень важный шаг. Потому что нужно постоянно учиться. Мне было интересно самому себе доказать, что я смогу, - делится участник.

За соревнованиями наблюдает эксперт Ворлдскиллс , мастер производственного обучения Челябинского государственного колледжа «Рост» Роберт Ананян. Он тоже волнуется за своего коллегу.

- Эти соревнования – возможность прикоснуться к новым технологиям, лучшими практикам, - подчеркивает Роберт Александрович.

В Магнитогорске на площадке технологического колледжа чемпионат «Навыки мудрых» проходил по компетении «Парикмахерское искусство», которую представила победительница регионального этапа Валентина Евсеева. Принять участие в чемпионате для профессионалов старше 50 лет ей предложили коллеги. Для них она - лучшая в своем деле. Еще бы! Валентина Владимировна 36 лет трудится в колледже мастером производственного обучения по профессии «Парикмахер».

- Сейчас мне – 65. Я давно пенсионерка, но профессию парикмахера считаю лучшей, продолжаю работать и не перестаю учиться чему-то новому. Когда появился проект «Навыки мудрых», дай, думаю, тряхну стариной. Сама не ожидала, что займу первое место и пройду в финал, - признается Валентина Евсеева.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

В этом году и на площадке парикмахеров нет привычного оживления. Из-за пандемии коронавируса национальное первенство проходит в дистанционном режиме . Эксперты оценивают мастерство участников по видеосвязи.

- В нашей компетенции три задания, - рассказывает Валентина Евсеева, - в первый соревновательный день - женская прическа на длинные волосы и на этой же модели - стрижка с окрашиванием. Во второй - мужская стрижка по фотографии.

Никто из участников заранее не знает, какая перед ним будет стоять задача - задание выдают в конвертах перед началом конкурсного модуля. Условия работы на площадке строгие. Штраф можно получить за упавшую на пол расческу или ножницы. Согласно стандартам Ворлдскиллс все конкурсанты демонстрируют свои навыки на специальных манекен-головах.

Валентина Евсеева готовилась к этим соревнованиям несколько месяцев. Однако все же не обошлось без волнения.

Самым сложным, по словам финалистки, оказалось окрашивание. Непросто было подобрать тон манекену, хоть и волосы у него натуральные. Кроме того, на процесс окрашивания времени ушло больше, чем планировалось.

- В каждой компетенции есть свои критерии оценки. В парикмахерском искусстве в первую очередь оценивается форма, силуэт, чистота линий и цвет. Также эксперты следят за соблюдение санитарных норм и правил безопасности, соответствующих профессии, - рассказывает Главный эксперт Ворлдскиллс Россия по Челябинской области Светлана Сидорина, - Важную роль играет и скорость выполнения работы. Конкурсант может сделать хорошую работу, но не уложиться в отведенное ему время, что не лучшим образом повлияет на результат.

Главными своими соперниками Валентина Евсеева считает участников из Москвы и Санкт-Петербурга. По ее мнению, у столичных коллег гораздо больше возможностей совершенствовать свои навыки при подготовке, а соответственно выше уровень мастерства. Впрочем, здоровая конкуренция в любом возрасте только на пользу.

- Мне, конечно, очень хочется победить, но даже если не получится занять призовое место – не расстроюсь. Чемпионат «Навыки мудрых» дает людям возрастной категории 50 + двигаться вперед, - признается Валентина Владимировна.

В будущем она планирует остаться в движении Ворлдскиллс в качестве наставника, чтобы передавать свои навыки студентам, которые готовы покорять вершины профессионального мастерства.

Стоит отметить, что Магнитогорский технологический колледж далеко не в первый раз становится площадкой для проведения соревнований по стандартам Ворлдскиллс. Начиная с 2014 года, студенты МТК не только принимают активное участие в движении Ворлдскиллс, но и занимают призовые места на национальных и региональных чемпионатах по профильным для образовательной деятельности колледжа компетенциям. Для победителей - это хороший старт. Не случайно большинство из них сейчас работают по всей России модельерами, технологами, фотографами и дизайнерами.

В Челябинском энергетическом колледже тоже кипят страсти – проходит соревнование в компетенции «Электромонтаж». К двери то и дело подходят студенты – переживают за своего педагога. А преподавателю спецдисциплин Давиду Матусовичу Чудзину не до внимания – ему предстоит выполнить большой объем работы за короткий промежуток времени. Он самый возрастной участник – в этом году ему исполняется 70 лет.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

- В декабре участвовал в областном конкурсе. Среди пяти претендентов стал лучшим, прошел в финал, - говорит преподаватель. – Конечно, участвовать в конкурсах уже тяжело. Волнением, давление, но получаешь большую отдачу. Например, в этом задание есть электромонтаж плюс программирование, чтобы схема работала автоматически. Приходилось заниматься на ноутбуке, совершенствовать свои навыки.

По словам наставника Александра Геннадьевича Нилов отмечает, что соревнования по стандартам Ворлдскиллс максимально приближен к реальным задачам:

- Дается оборудование, которое используется в обычное жизни, алгоритм, который можно встретить на любом производстве. Например, программируемое реле. Чтобы его освоить требуется время, знания и сообразительность.

Челябинский энергетический колледж один из первых начал участвовать в движении Ворлдскиллс. Каждое соревнование превращают в большое и важное событие.

- Мы стараемся, чтобы как можно больше студентов пришли, посмотрели, что это такое. Это их мотивирует, - объясняет главный региональный эксперт по компетенции «Электромонтаж», преподаватель Челябинского энергетического колледжа, Почетный энергетик России Пётр Андреевич Эйхман. - Администрация учебного заведения приветствует все наши начинания, мы участвуем в четырех компетенциях и выступаем успешно. Сейчас нужны не просто техники-электрики, а специалисты с глубоким знанием электроники и умением программировать. Что и отражается на заданиях таких соревнований. Студентов, которые участвуют в движении, работодатели сразу выделяют, берут на работу и разрешают даже учиться на очном , чтобы только не потерять ценные кадры!