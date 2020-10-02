Мы нашли время для старших!

Мероприятие проходило в эфире Радио «КП» и транслировалось в «Одноклассниках», в Facebook, ВКонтакте и на сайте kp.ru. Любой желающий мог позвонить в студию и поучаствовать в беседе. Слушатели Радио «КП» так и делали.

Они рассказывали о своих пожилых родителях, которые не замечают свой возраст, делают зарядку в 97 лет, ежеутренне проходят 2000 шагов, участвуют в рок-движении, организуют собственный бизнес, который интересен и молодым. Что ж, знай наших! География поступивших звонков самая обширная.

Генеральным партнером марафона выступил Почта Банк.

Георгий Горшков, первый заместитель президента - председателя правления Почта Банка, принял участие в марафоне, поздравил всех с праздником и пожелал здоровья и внимания близких всем людям старшего поколения.

Георгий Горшков, первый заместитель президента - председателя правления Почта Банка

- В нашей стране у этого праздника есть еще одно название - День доброты и уважения, - прокомментировал Георгий Горшков. - Оно точно, на мой взгляд, передает то, как мы должны относиться к пожилым людям. Именно для поддержки старшего поколения решением Правительства был создан Почта Банк с благородной целью - обеспечить их современными и доступными финансовыми услугами вне зависимости от места проживания. Почта Банк работает во всех регионах России, выплачивает пенсии и хранит депозиты миллионов пенсионеров.

Георгий Горшков также рассказал, какие новые предложения для пенсионеров появились в Почта Банке в октябре. Во-первых, теперь сотрудники банка могут доставить любую финансовую услугу на дом - для этого надо просто оставить заявку на pochtabank.ru или позвонить по телефону горячей линии. Во-вторых, теперь пенсионные клиенты смогут снимать без комиссии до 10 тысяч рублей в месяц в банкомате любого банка. И в-третьих, пенсионеры смогут без процентов одолжить у Почта Банка до 10 тысяч рублей до пенсии или зарплаты. Эта услуга называется «запасной кошелек».

В Почта Банке уже работают преимущества для тех, кто хранит пенсию: есть повышенный годовой процент на сберегательный счет, до 70% скидка на лекарства в аптеках, бесплатные консультации с юристами, врачами, психологами. Многие используют для получения пенсии совместные карты Почта Банка и продуктовых сетей «Пятерочка» и «Магнит»; эти карты позволяют накапливать баллы и покупать продукты со скидкой.

Понятие «старости» пересматривается

Об этом сообщил примкнувший к радиомарафону Дмитрий Поликанов, советник руководителя исполкома ОНФ:

- Многое меняется в сознании людей. Пересматривается понятие «старости». Мы стали жить дольше. Выглядеть моложе. Продолжительность жизни в России увеличивается. И этот, пенсионный, отрезок жизни люди стараются прожить ярко. Большое количество социальных программ позволяет это сделать. Пора термин «возраст дожития» заменить на «возраст жизни».

А Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты Москвы, куратор проекта «Московское долголетие», пояснил, чем именно занимаются «нестарички» на досуге:

- Пожилые люди много физически двигаются, осваивают компьютер, изучают иностранные языки. «Московское долголетие» даже до коронавируса насчитывало более 215 тыс. уникальных участников. Всего в столице проживает 2 млн 500 тысяч пенсионеров. И мы находим новые форматы, чтобы они жили интересной жизнью, общались с прежними друзьями, находили новых. Наши люди, 70% участников, пользуются интернетом несколько раз в день, чтобы что-то заказать, пообщаться с близкими по скайпу. Около 50 тысяч москвичей занимаются долголетием онлайн. Сейчас мы запускаем онлайн-экскурсии и литературную грамотность для тех, кто хочет научиться лучше излагать свои мысли, смотреть на произведения под другим углом зрения. Идет активная диджитализация старшего поколения.

Татьяна Сокол, руководитель по интегрированным маркетинговым коммуникациям в московском регионе ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» (бренд «Билайн»), представляющая еще одного партнера нашего радиомарафона, подробно рассказала, каким образом это происходит:

- По сравнению с прошлым годом средний трафик на одного пользователя старше 50 лет интернета в Москве увеличился в два раза, число людей, пользующихся мессенджерами и соцсетями, существенно выросло. Ситуация 2020 года показала, как важно быть включенными в цифровую среду. И, поскольку среди пользователей обычных кнопочных телефонов в Москве около 64% - это клиенты старшего поколения, мы решили исправить ситуацию и разработали доступное предложение на новый смартфон. Для московских клиентов Билайн до конца 2020 года запустили специальное предложение - смартфон за 1 рубль при единовременном пополнении мобильного счета на 3000 рублей, которые будут расходоваться на абонентскую плату по тарифу. Чтобы наши клиенты, оставаясь дома, могли быть не просто на связи со своими близкими, но также использовали новый гаджет для решения своих повседневных задач. Современный смартфон дает возможность не только обучаться и развлекаться, но и пользоваться сервисами доставки продуктов и товаров из аптек.

Татьяна Сокол, руководитель по интегрированным маркетинговым коммуникациям в московском регионе ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» (бренд «Билайн»)

Порадовали и чиновники

В эфире выступила Елена Бибикова, заместитель председателя Комитета Совета Федерации, которая подтвердила, что работа со старшим поколением ведется в двух направлениях: поддержка активного долголетия и обеспечение помощи тем, кто в ней нуждается.

Так что есть надежда, что никто не останется один на один со своими проблемами…

Депутат Ярослав Нилов, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщил, что на данный момент рассматривается вопрос о возврате пенсии работающим пенсионерам и о повышении прожиточного минимума… Предлагается новая методика расчета, которая, по оценкам специалистов, лучше той, которая существует на сегодня. Кроме того, идет работа по усовершенствованию пенсионного законодательства.

Чтобы жить долго, нужны перспективы!

В студии Радио «КП» в День уважаемых людей побывали также медийные лица, любимые многими эстрадные исполнители, актеры театра и кино.

Они поделились оптимизмом и секретом своей молодости.

Карен Шахназаров:

«Я всю жизнь плаваю. И до сих пор проплываю 9 - 10 км в неделю… разными стилями».

Людмила Чурсина: «Благодарю генетику, родителей, радуюсь каждый день…»

Максим Дунаевский: «Творческое долголетие определяет физическое».

Владимир Познер: «Имеет значение, нашел ли ты партнера для жизни, какие у тебя отношения с детьми…»

Владимир Винокур: «Меня подпитывает добрая энергия зала, улыбок людей. После выступления выхожу и понимаю, что могу повернуть реки вспять и свернуть горы. Поэтому нужно делать все возможное, чтобы быть в строю».

Лев Лещенко: «Доброе отношение ко всему происходящему дает позитив и хорошее настроение, что сказывается и на здоровье, и на всем остальном… Доброта - самое главное».

Ольга Шатыка, модель без возраста: «Людей в «третьем возрасте», в 65 - 70 лет, больше всего убивает отсутствие перспектив. Вот перспективы себе и нужно создавать!»

Василий Лановой (86 лет), артист до сих пор на сцене: «Я делаю то, что мне нравится… Вот и весь секрет! Спортом занимаюсь ежедневно… и голосом - это профессия. Но отказываюсь от лишнего, чтобы оставались силы только на главное».