Геям надо наступить на свою природу, если потребность в отцовстве - больше

Принимают наших беженцев в Европе на ура, только год назад приютили гомо пару с усыновлёнными в Москве мальчиками Фото: Shutterstock

Я редко хвалю государство, но финт, который выкинул СК, обнародовав инфу, что будет арестовывать геев с суррогатными детьми за работорговлю, это пять.

Если кто пропустил: анонимный источник дал комментарий ТАСС по делу о торговле суррогатными младенцами для Китая, фабула: наши женщины продают свои утробы, наши эмбриологи производят живой продукт, наши правоохранительные органы усматривают в этом ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми». Все при деле.

Но тут источник возьми и вверни: «дело будет дополнено новыми эпизодами, следствие планирует ряд арестов одиноких мужчин, граждан РФ, которым детей родили суррогатные матери при помощи процедуры ЭКО». Мол, эти мужчины по закону не могли «заказать родить» себе детей, так как за такой медпомощью у нас могут обратиться только семейные пары и одинокие женщины, а тут - дяди нетрадиционной сексуальной ориентации. Им может быть предъявлено обвинение в покупке детей (детей - в детдом).

Адвокат Игорь Трунов подтвердил, что следствие подняло все документы об «экстракорпоральных папах» с 2014 года, в данный момент на допросы тщетно пытаются вызвать 10 человек.

Ах, какой вой поднялся в сети. «Эхо Москвы», Дмитрий Гудков, «Медуза», Оксана Пушкина...

«Берримор, это воет собака Баскервилей?», «Нет, сэр. Это люди с хорошими лицами негодуют, что в России обижают геев».

А я, признаться, в восхищении.

Сколько гомосексуалисты издевались над законом, здравым смыслом, психикой детей и общественной моралью! Прямо писали в сети: «У нас будут дети! Идите вы в жопу: у нас будут дети!», - и рожали, и усыновляли, и брали в однополые семьи под опеку, не считаясь с вредом для малышей. Одна такая умница сначала взяла инвалидов из интерната, а потом принялась менять пол - и мальчики из-за хотелок мамы снова оказались в сиротском учреждении (а родительница устроила хайп, как будто не сама приняла бесповоротное решение).

Это было... так гадко. Они все равно находили обходные маневры: подкупали опеку, обманывали («Я просто уменьшаю грудь, чего пристали?»), выступали на шоу, сияя блестками.

Хочется назвать их нехорошим словом на букву «пи», потому что они не геи (“good as you”, хороший, как ты, англ.).

Геи - это Дольче и Габбана, которые заявили:

«Жизнь - естественный процесс, есть вещи, которые должны оставаться неизменными. Человек рождается от матери и отца, от акта любви, только так и должно быть», - а один из пары модельеров ещё добавил: «Я гей, и у меня не может быть ребенка. Считаю, невозможно иметь в жизни все, что только захочешь».

Вот достойный человек!

Ясный день, меня сейчас назовут людоедкой: я желаю домашним детям оказаться в детдоме, радуюсь, что неправильных, но любящих пап посадят!

Люди, опомнитесь. Для того ли СК сливал планы следствия через ТАСС?!

Да геи с детьми, теряя тапки, уже несутся в сторону западной границы! А кто-то уже в Праге!

Это ведь излюбленный приём нашего государства: засветить обвинение и чуть-чуть подождать с арестом. Так выдавили из страны Коха, Адагамова, да половину оппозиции!

Принимают наших беженцев в Европе на ура, только год назад приютили гомо пару с усыновлёнными в Москве мальчиками. Я думаю, наши пограничники им ещё и платочками вслед машут...

А зато новых несчастных не появится, все теперь знают, что эта дырка в законе - заткнута. И телеканалы постесняются в прайм-тайм показывать одиноких звездных папс «таакими очаровательными малышами», поймут, что это непристойно.

Есть, на самом деле, способ и геям быть родителями. Надо содержать женщину, которая согласится на брак-сделку, жить в гостевом браке, в разводе и т.д. Наступить на свою природу, если потребность в отцовстве больше.

Уходит, напевая: «Алла-Виктория»...