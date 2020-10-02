На Лену Ленину напали в Лондоне

К счастью, все самое ценное - документы и кредитные карты - Ленина всегда носит в отдельной маленькой сумочке Фото: Личный архив

Переждав карантин во Франции, российская писательница Лена Ленина теперь пользуется восстановленной свободой передвижения на территории Европы, активно путешествуя по городам.

Но в Лондоне с Лениной произошел неприятный инцидент. Как сообщила сама предпринимательница "КП", неизвестный набросился на нее прямо на оживленной улице в центре города, и попытался вырвать сумку известного бренда.

Нападение сопровождалось угрозами, для убедительности неизвестный злоумышленник достал нож, после чего стал требовать от писательницы денег. Ленина не растерялась и спешно поймала проезжающее мимо такси. Ей посчастливилось запрыгнуть в пустой кэб, но водитель замешкался, и негодяй нагнал ее, схватил за сумку, сумев вырвать драгоценный женский аксессуар. К счастью, все самое ценное - документы и кредитные карты - Ленина всегда носит в отдельной маленькой сумочке. Поэтому писательница потеряла только кучу дорогой косметики и телефон. Но - главное - сама она не пострадала.

- Дамы, всегда кладите ценности не в большую сумку, а в маленькие сумочки-кошельки через плечо! Перефразирую классика Малахова: «Берегите себя и свои деньги!», - порекомендовала Ленина, комментируя "Комсомолке" происшествие.