Вредные привычки подорожают: Здоровее будем или страна перейдет на самосад и самогон

Трудно представить, что работяги вдруг отменят перекуры и будут чай хлебать с низкокалорийными галетами Фото: Shutterstock

ДВЕ АНТИТАБАЧНЫЕ МЕРЫ

Российские власти резко взялись за курильщиков. Правительство утвердило повышение акцизов на табак не на 4%, как планировалось ранее, а на все 20%. Если сейчас пачка в среднем стоит 120 рублей, то после повышения будет на 20 руб. дороже, пообещал министр финансов Антон Силуанов. Это даст в бюджет дополнительно до 70 млрд руб.

Вторая мера, на которую пошли власти, - перекрыли поставки табака из других стран. На днях Госдума оперативно приняла в первом чтении законопроект, запрещающий провоз по территории России немаркированного табачного груза весом более 750 граммов на человека. Если в штуках, то это 30 пачек (три блока) либо 150 сигар.

Авторы законопроекта указывают в пояснительной записке, что ограничения связаны именно с беспрепятственным перемещением курева из стран ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), где сигареты стоят значительно дешевле.

Сейчас по их данным, доля нелегальной продукции на табачном рынке составляет 8,4%.

А В БОЛГАРИИ — ЕЩЕ ДОРОЖЕ

Ну ладно, больше денег соберем в бюджет, запретим затовариваться сигаретами в соседних странах — а народу-то польза будет от этих запретов?

- Повышение акцизов на сигареты ведет к снижению потребление табака и оздоровления населения - это самая эффективная мера в борьбе с курением, - сказала «КП» председатель Совета общественной организации «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии» Дарья Халтурина. - Это доказано на опыте десятков стран в том числе и и России. Кроме того, повышение акцизов приводит к более справедливому распределению затрат на медицинское обслуживание курильщиков. Не секрет, что они чаще остальных страдают инфарктами, инсультами, гангренами конечностей, онкологическими заболеваниями. А лечение оплачиваем в равной степени все мы, в том числе, и некурящие налогоплательщики. Увеличение акцизов приведет к тому, что курильщики будут больше отдавать в госбюджет, и это справедливо.

По данным эксперта, в России табачные акцизы ниже, чем в остальных странах.

- Например, в Болгарии уровень доходов населения сопоставим с нашим, - продолжает Халтурина. - Но у них акцизы в 2,5 раза выше, чем у нас. А пачка в среднем стоит 2,7 евро (247 рублей). В Румынии — 3,8 евро (348 рублей).

На основе мировой практики выведена четкая зависимость между ростом стоимости сигарет и числом курильщиков.

- Каждые 10% повышения цены дают снижение числа курильщиков в развитых странах на 4%, в развивающихся — на 8%, - говорит Халтурина. - У нас можно оценить этот показатель примерно в 7%. Если учесть, что всего в стране насчитывается 27 млн курильщиков, то увеличение стоимости сигарет на 10% приведет к тому, что от курения откажутся почти 2 млн человек.

ТАБАК — ДЕЛО ТОНКОЕ

Многие помнят табачные бунты 90-х — не приведет ли грядущее подорожание к такому же результату?

- Такого, как в 90-е сейчас не будет — надо понимать разницу: тогда сигарет вообще не было, что вызвало возмущение народа, а после повышения акциза табачные изделия никуда не денутся, просто будут стоить дороже, - разъяснил «КП» член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков. - Повышение цены гарантированно снижает потребление табака. Люди либо бросают курить — те, кто способен это сделать, но нуждался в каком-то внешнем толчке, либо, как минимум, сокращают потребление табака. Минимальная цена выгодна прежде всего, транснациональным табачным компаниям работающим в России. Такая стоимость обеспечивает высокий оборот продукции, а поскольку себестоимость очень низкая, то прибыли у них получаются запредельные.

Но трудно представить, чтобы какой-нибудь суровый таежный мужик вдруг отказался подымить у костра, прикурив от тлеющего уголька. Или работяги вдруг отменят перекуры и будут чай хлебать с низкокалорийными галетами.

Но эксперт непреклонен.

- Для таежных мужиков и работяг лучше сделать какую-нибудь доступную технику, а не сигареты им подсовывать, - отрезал он.

По мнению эксперта, необходимо еще больше увеличить акцизы — в 2-3 раза - и узаконить минимальную розничную цену за пачку сигарет, она должна составлять не менее 150 руб.

Водка дорожает плавно — вот и славно

В будущем году подорожает и спиртное — за счет того, что больше станем отчислять государству. Если в нынешнем акциз на алкоголь крепче 9% - 544 руб. за литр чистого этилового спирта, то в 2021 будет уже 566 руб.

Чтобы рассчитать сколько это выйдет за бутылку, нужно учесть крепкость и емкость. Берем пол-литра водки. Ставку за литр (544 руб.) умножим на 0,5 (емкость) и на 0,4 (в водке 40% спирта). Получится примерно 109 руб. Это сейчас. А в будущем году — уже 113 руб.

Но это не все. Государство берет себе со всех покупок еще и 20% НДС, водка — не исключение. Получается, что с поллитровки за 230 руб (официально минимальная розничная цена за бутылку водки в этом году) государству уходит еще и 46 рублей НДС. Вместе с акцизом получается 155 руб. Больше чем две трети. В следующем году дань бюджету подрастет еще почти на 6 руб.: на 4 руб за счет роста акциза и неполных 2 руб. из-за роста минимальной розничной цены за бутылку до 238 руб.

В будущем году подорожает и спиртное — за счет того, что больше станем отчислять государству Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего-то. Не мало ли берет с нас государство?

- Акциз на спиртное интенсивно увеличивался с 2012 по 2014 годы — тогда ставка была повышена почти в 2 раза - с 254 руб. за литр чистого алкоголя до 500 руб., - рассказал «КП» гендиректор Ассоциации производителей крепкого алкоголя Дмитрий Добров. - Цены в магазинах резко подскочили, и тут же снизился объем легальных продаж и производства крепкого алкоголя. Но пить меньше люди же не стали. Так что можно предположить, что происходило замещение легальной продукции нелегальной. Либо разными суррогатами — спиртосодержащими медицинскими настойками или техническими жидкостями содержащими спирт. Это смертельно опасно. Сейчас рост идет более плавно, и я считаю это правильным решением.

Продажу левой водки сильно подрубила минимальная цена. Раньше разлитую в неведомом полуподвале бутылку брали только потому, что она дешевле. А если за такую же цену можно взять известный бренд, то никто и не будет рисковать.

И второй барьер на пути паленого алкоголя — это широкое внедрение системы учета ЕГАИС. Маршрут бутылки с заводского склада до авоськи покупателя виден, как на ладони. Неучтенке некуда вклиниться. Но вот беда — она по-прежнему живет и процветает.

- В официальной рознице купить нелегальный алкоголь невозможно, - говорит эксперт. - Но параллельно в стране существует альтернативная цепочка. Нелегальный производитель, нелегальный оптовик, нелегальная торговая точка. Там все дешевле — без акцизов и НДС. Такие параллельные миры можно встретить в малых городах и поселках. Пользуются ими те, кому не по карману даже нынешняя сравнительно невысокая официальная цена.

За свет, молоко и съемные квартиры придется платить больше

Что еще станет дороже в 2021 году

В 2021 году ожидается рост цен на импорт - одежда, обувь, продовольствие, автомобили. В Минэкономразвития РФ еще недавно прогнозировали, что курс доллара в 2021 году составит 72,4 руб — из этих цифр и верстали бюджет. Но на практике стоимость иностранной валюты может оказаться гораздо выше — в пределах 78 руб за доллар. Тогда рост импорта только за счет курсовой разницы составит примерно 7%.

Кроме того, свой вклад в подорожание внесет и введение норматива о полной утилизации упаковки — затраты ложатся на производителей, а те закладывают их в стоимость товара, и получается, что платим в итоге мы с вами. Утилизация упаковки приведет к тому, что бытовая техника подорожает на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2— 5%.

Продолжается внедрение обязательной маркировки продукции. Уже замаркированы шубы, обувь, лекарственные средства. В 2021 г. запланировано введение маркировки молочной продукции — чтобы ни один левый пакет кефира не просочился в легальную торговлю.

Введение марки приведет к подорожанию каждой пачки и бутылочки как минимум на 2 руб. Маркировка будет проводиться поэтапно. С 20 января – для не сгущенных молока и сливок со сроком хранения от 28 суток; с 1 июля – для молока и сливок со сроком хранения до 28 дней, сгущенки, сливочного масла, сыров и творога и безалкогольных напитков с молочным жиром, а с 1 октября – для пахты, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок.

А Минэкономразвития объявило о росте с января 2021 г. тарифов на железнодорожные перевозки - на 3,7%. А с июля на 5% подорожают электричество и на 3% - газ для населения. Тарифы на остальные коммунальные услуги для граждан будут расти в пределах инфляции.

Поднимется и стоимость аренды жилья — примерно на 8%, прогнозируют эксперты ЦИАН. Такой внушительный, выше уровня инфляции, рост объясняется компенсацией простоя и снижения цены в период карантина этого года. Минувшим летом, замечают эксперты, стоимость аренды была на 4% ниже, чем годом ранее.