Минобороны обзавелось собственным бронепоездом

Торжественная передача полноразмерной действующей копии бронепоезда времен Великой Отечественной войны БП-43 состоялась в подмосковном парке «Патриот». Фото: Андрей Русов/РИА «АРМИЯ РОССИИ»

Несколько лет назад, когда министр обороны России Сергей Шойгу рассказывал журналистам о грандиозных планах обустройства подмосковного парка «Патриот», он показал рукой на коротенькую насыпь с железнодорожными рельсами и заметил:

- А вот здесь будет ходить бронепоезд. Да-да, настоящий! Со всей положенной боевой «начинкой!

Бронепоезд БП-43 являлся одним из самых массовых советских бронепоездов, построенных в годы Великой Отечественной войны. Фото: Андрей Русов/РИА «АРМИЯ РОССИИ»

Журналисты недоверчиво улыбались. Мне тоже подумалось тогда: как можно в подмосковные леса откуда-то притащить бронированную махину? Это вряд ли возможно. А теперь вот оказалось, что проект министра стал реальностью: Шойгу сказал - Шойгу сделал.

Всего вагоностроительными и паровозоремонтными заводами Советского Союза в период с 1942 по 1944 годы был построен 21 бронепоезд данного типа. Фото: Андрей Русов/РИА «АРМИЯ РОССИИ»

Торжественная передача полноразмерной действующей копии бронепоезда времен Великой Отечественной войны БП-43 состоялась в подмосковном парке «Патриот».

Фото: Андрей Русов/РИА «АРМИЯ РОССИИ»

В церемонии принял участие заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Благодаря кропотливой работе тульских мастеров экспозиция центральной выставочной площадки Министерства обороны России пополняется действующей копией легендарного «оружия Победы» - самого воюющего бронепоезда БП-43», - заявил Картаполов.

В церемонии принял участие заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов. Фото: Андрей Русов/РИА «АРМИЯ РОССИИ»

По его словам, экипажи бронепоездов «Козьма Минин», «Илья Муромец», «Лунинец», «Балтиец», «Народный мститель» и многих других крушили живую силу, орудия и технику фашистов на всех фронтах Великой Отечественной войны. Пять бронепоездов были удостоены орденов Боевого Красного Знамени, десять дивизионов бронепоездов получили почетные наименования.

Бронепоезд БП-43 укомплектован оригинальными интерьерными системами наблюдения - это стереотруба, перископы, радиостанции. Поворачиваются башни, работает паровозная топка, гудит гудок.

Бронепоезд БП-43 укомплектован оригинальными интерьерными системами наблюдения - это стереотруба, перископы, радиостанции. Поворачиваются башни, работает паровозная топка, гудит гудок. Фото: Андрей Русов/РИА «АРМИЯ РОССИИ»

«Благодаря мастерству инженеров, которые восстановили исторический облик бронепоезда, у посетителей парка «Патриот» появилась возможность ознакомиться с этой грозной машиной, а также наблюдать военно-исторические реконструкции с ее участием. Это очень важно для нас и для подрастающего поколения» - отметил Картаполов.

Также в рамках церемонии состоялась историческая реконструкция, в ходе которой экипаж бронепоезда БП-43 успешно отразил огнем из зенитной установки «налет вражеской авиации».

Фото: Андрей Русов/РИА «АРМИЯ РОССИИ»

Справка «КП»

БП-43

Бронепоезд БП-43 являлся одним из самых массовых советских бронепоездов, построенных в годы Великой Отечественной войны. Всего вагоностроительными и паровозоремонтными заводами Советского Союза в период с 1942 по 1944 годы был построен 21 бронепоезд данного типа.

Также в рамках церемонии состоялась историческая реконструкция, в ходе которой экипаж бронепоезда БП-43 успешно отразил огнем из зенитной установки «налет вражеской авиации». Фото: Андрей Русов/РИА «АРМИЯ РОССИИ»

В качестве основных огневых средств на бронепоезде БП-43 использовались 76-мм танковые пушки Ф-34 с дальностью стрельбы до четырех километров. Баллистические характеристики орудий позволяли эффективно бороться с немецкой бронетехникой.