Что известно о гибели морских животных у берегов Камчатки. Фото: Александр БОЙКО

Что произошло на Камчатке и почему на побережье выкинуло мертвых морских животных? Причина –техногенная, загрязнение прибрежных вод, в этом сходятся все. Дальше начинаются противоречия и ответить на все вопросы в начале следующей недели должны специалисты Росприроднадзора, которые взяли пробы, а потом и следователи СК – они начали необходимую проверку.

Что говорят местные

Это важно. Потому что множество фото и рассказы с места событий не создают целостную картину, когда нет своего представления о происходящем. Тарас и Таня – местные предприниматели, на полуострове они торгуют одеждой, отчисляя часть дохода на охрану природы. Вот как оценивают обстановку они.

« На Камчатке случилось страшное - отравлен берег Тихого океана. Мы не знаем где истина, НО:

- Вода в Тихом, после шторма, была желтого цвета - это факт. Фактом остается и плохое самочувствие серферов и гуляющих по пляжу людеи . Вероятно, произошла какая то утечка химикатов в раи оне Халактырского пляжа.

Мы провели свое мини-расследование. Не утверждаем, что наше мнение истина, это лишь один из вариантов.

Интернет пестрит фотографиями и видео с усыпанным пляжем морских ежеи , звезд, осьминогов, рыбы. Несколько днеи назад случился сильныи шторм. Волны были по 5-6 метров и доходили до зеленого берега. Такого явления не было много лет. Какая это мощная сила и как штормило океан на дне! Возможно, шторм вынес это “кладбище” морских ежей со дна на берег.

Мы уже третии день подряд приезжаем к океану. В первыи день першило в горле. Кое-где, чуть больше обычного, встречали мертвых морских обитателеи , но не в тех объемах, как на фото и видео в интернете.

Пока нет никаких точных данных мы не берем на себя ответственность что-либо утверждать. То, что вода в Тихом сеи час небезопасна это факт. То, что это произошло по халатности человека, тоже невозможно отрицать. То, что оставаться равнодушным нельзя мы согласны. Ждем официальных результатов анализа воды. Надеемся, что все происходящее не обернется глобальнои экологическои катастрофои »

Виноват шторм?

Глава Камчатки Владимир Солодов призвал жителей пока не появляться на территории пляжа, несмотря на выходные и хорошую погоду.

«Мы внимательнейшим образом продолжаем анализировать ситуацию, которая складывается с экологической обстановкой на Халактырском пляже. Она вызывает серьезные опасения и озабоченность. Пока единственное, что можно сказать, что загрязняющие вещества в воде есть. Финальная проба еще не готова», - сказал он.

Есть и конкретные данные. Специалисты Гидрометслужбы Камчатки уже сделали первые анализы проб. Есть превышение ПДК по нефтепродуктам – в 3, 6 раза и по фенолам - в 2, 5 раза. Но врио министра природных ресурсов края Алексей Кумарьков отметил, что, хотя это и плохо, но не могло привести к столь тяжелым экологическим последствиям и массовой гибели морских животных.

Значит, повлияло что-то иное. Одна из версий – шторм, с высотой волн до 9 метров и порывами ветра до 30 метров в секунду, который произошел накануне. Им могло выбросить на берег обитателей океана.

Тем не менее, все надо проверять. Сотрудники МЧС на квадроциклах проехали всю территорию пляжа. Сверху ситуацию оценивали с помощью беспилотников. Погибших морских ежей на самом Халактырском пляже они не обнаружили. Но это не значит, что их нет. Штормом погибших морских обитателей выбросило на берег в бухте Малая Лагерная. Пробы воды, которая как отмечают специалисты, к третьему октября стала чище, нормального цвета и запаха, взяли у пляжа и в трех соседних бухтах.

Нефтепродукты попали в воду с кораблей?

Есть версия, что нефтепродукты могли попасть в воду с проходящих судов, но так ли это, выяснится в результате расследования.

«В отличие от ситуации, которая была в Вилючинске некоторое время назад, в рассматриваемом случае локальных точек загрязнения не выявлено, поэтому направить туда структуры, чтобы они там провели очистку от загрязнений нельзя, так как они рассредоточены по всей морской воде», - объяснил врио министра.

Результаты проб, которые должны поставить все точки над i, будут известны в понедельник, 5 октября. Тогда уже можно будет точно говорить, что случилось на побережье Тихого океана.