Лучшая из принцесс: Анна, дочь британской королевы Елизаветы II, отметила 70-летний юбилей

Ежегодно Анна совершает три официальных заграничных визита от имени королевского двора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принцесса Анна Елизавета Алиса Луиза родилась в 1950 году, за два дня до вступления ее матери на престол. И оказалась вторым ребенком в семье и единственной дочерью.

В отличие от старшего брата, Чарльза, у Анны сложились теплые отношения с родителями. Хотя поначалу малышке казалось, что они уделяют Чарльзу больше внимания.

Во время учебы окружающие отмечали, что принцесса отличается упрямством и непростым характером. В девять лет Анна уже водила малолитражное авто, ее наставником выступал отец, принц Филипп.

А в 19 лет у нее появилось первое прозвище: ее называли «британской Катрин Денев». Принцесса слыла первой красавицей королевства, будоража воображение простых верноподданных всех возрастов.

Ей пророчили выдающуюся модельную или актерскую карьеру, но разве могла единственная дочь английской королевы опуститься до уровня театральных подмостков? Анне пришлось отвергнуть многочисленные предложения о съемках в модных журналах и посвятить свою жизнь благотворительности. Хотя, став постарше, Анна все-таки снялась для журнала Vogue.

Кстати, с юных лет принцесса следит за своим весом: за последние полвека ее размеры не изменились. Что и подтвердила ее личная портниха, которая сшила для Анны около 300 нарядов.

До 1987 года Анна носила лаконичный титул принцессы, а позднее - королевской принцессы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ОЛИМПИЙСКАЯ ТРАВМА

Анна знаменита как страстная поклонница конного спорта. Любовь к лошадям ей привила мать.

Решительная и бесстрашная принцесса принимала участие во многих спортивных соревнованиях. В 1971 году она выиграла Чемпионат Европы по конному троеборью. Через пять лет отправилась на Олимпиаду в канадский Монреаль, где в личном первенстве по троеборью заняла 24 место. Там во время соревнований она выпала из седла и получила травму. Медики просили отказаться от выступления, но Анна, превозмогая боль, завершила заезд.

Почти восемь лет, вплоть до 1994 года принцесса возглавляла Международную федерацию конного спорта. Дочь Анны, Зара тоже знает, как взбираться в седло, и в 2012 году приняла участие в лондонской Олимпиаде, заняв на скачках второе место.

Преданность Анны спорту признана мировым сообществом, поэтому уже более 30 лет она является членом Международного олимпийского комитета. К слову, именно она возглавляла британскую официальную делегацию на Олимпиаде в Сочи.

Почти восемь лет, вплоть до 1994 года принцесса возглавляла Международную федерацию конного спорта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МЕЗАЛЬЯНС

В 1968 году Анна встретила своего будущего супруга - спортсмена Марка Филлипса. У него не было ни титулов, ни особых заслуг, одним словом, он не был парой особе королевских кровей.

Встреча с ним произошла на Олимпийских играх в Мехико. Анна была покорена мастерством Филлипса, знавшего толк в лошадях.

Королевская семья была категорически против мезальянса. А принц Чарльз шутил, что сестра выходит замуж за Марка только потому, что не может выйти замуж за своего коня.

Видимо, в отместку за такие слова Анна решила устроить свадебное торжество в день рождения брата и затмить его 25-летие.

У Анны и Марка родилось двое детей - Питер и Зара. Они, по решению матери, не получили королевских титулов – Анна хотела своим детям нормальной, спокойной жизни.

И ДРУГИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

В 1974 году принцесса с мужем пережили страшное потрясение - их пытались похитить. Анна и Марк возвращались в Букингемский дворец в личном лимузине, когда машину остановили.

Первый преступник открыл стрельбу по автомобилю, ранил водителя, охранника, полицейского и журналиста, следовавшего за четой. Анну, которую вытаскивал из лимузина второй злоумышленник, спас боксер Ронни Рассел, возвращавшийся в тот вечер домой и услышавший стрельбу.

- Он стоял, направив на меня пистолет, а я ударил его. Ударил так сильно, как только мог, и преступник упал на землю лицом вниз, - вспоминал Рассел.

Союз Анны и Марка распался в 1989 году, на развод подала сама принцесса. Бракоразводный процесс растянулся на три года.

Причиной разрыва стал роман Анны с вице-адмиралом королевских ВМС Тимоти Лоренсом, с которым она познакомилась тремя годами ранее. После развода, в декабре 1992 года они поженились. Скромная церемония была проведена в Шотландии.

В 2001 году появились слухи, что Анна и Тимоти расстались, но до сих пор они появляются вместе на всех официальных церемониях.

ПЧЕЛКА-АННА

До 1987 года Анна носила лаконичный титул принцессы, а позднее - королевской принцессы (такого титула удостаиваются старшие дочери монархов).

В честь 70-летия ей присвоили очередные воинские звания: главного маршала авиации и генерала британской армии. До этого она получила звание адмирала королевских ВМС. Анна получила погоны заслуженно: британские военные ценят ее многолетнюю поддержку.

На протяжении всей своей жизни принцесса остается одним из самых активных и трудолюбивых членов королевской семьи. Ее девиз: «Я постоянно на работе. Организуйте мне столько встреч, сколько необходимо».

Принимать участие в официальных мероприятиях Анна начала сразу после окончания школы. В год в среднем она совершает 455 публичных выходов в свет и 85 раз принимает участие в мероприятиях за пределами Британии.

Ежегодно Анна совершает три официальных заграничных визита от имени королевского двора. Кстати, именно она стала первым представителем британской короны, приехавшим с официальным визитом в СССР. Это случилось в 1973 году. Затем, в 1990 году она еще раз побывала в Стране Советов.