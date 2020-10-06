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Из князи в грязи: Мария Куликова сыграла роль разорившейся богачки в новом сериале "Таксистка"

По сюжету ей приходится зарабатывать на жизнь частным извозом
Глеб ГУБАРЕВГлеб ГУБАРЕВ
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Героиня Марии Куликовой была богатой успешной женщиной, но сейчас ей приходится круглые сутки крутить баранку

Героиня Марии Куликовой была богатой успешной женщиной, но сейчас ей приходится круглые сутки крутить баранку

Фото: кадр из фильма

Принято считать, что сериалы на канале "Россия" рассказывают о женщинах с трудной судьбой, но главную героиню "Таксистки" на первый взгляд к таковым отнести сложно. Наташа живет в большом загородном доме, у нее дочь-умница и муж-красавец, возглавляющий очень крупную компанию. О том, что в гараже счастливого семейства пасутся несколько иномарок класса-люкс, а в собственности имеется также шикарная городская квартира, даже говорить неловко - всё это абсолютно естественные для людей подобного круга вещи.

Но именно в тот момент, когда публика начинает переполняться по отношению к Наташе и ее близким классовой ненавистью, сценаристы включают пресловутый режим "Трудная судьба" и буквально одним росчерком пера разрушают все: мужа Наташи внезапно вышибает с должности враг, притворявшийся другом, причем на бедолагу вешается гигантский долг, в связи с чем дома, квартиры и машины приходится срочно продать. Дальше будет еще хуже и драматичнее, Наташа окончательно превратится из ухоженной буржуйки в побитую жизнью женщину лет сорока, вынужденную таксовать ради того, чтобы свести концы с концами. Ну а зритель, еще секунду назад мечтавший раскулачить зажравшуюся даму, вздохнет с облегчением и начнет искренне за нее переживать.

Звезда бесконечной медицинской мелодрамы "Склифософский" Мария Куликова по праву считается на нашем ТВ специалисткой по ролям успешных женщин, в одночасье остающихся ни с чем, - пожалуй, даже Гойко Митич играл индейцев реже. Неслучайно ведущая партия в четырехсерийной "Таксистке" досталась именно ей. И если сама Куликова так уверенно чувствует себя в этом образе - что ж, флаг ей в руки! В данном случае - руль.

Россия 1, "Таксистка", 10 октября, 21.00

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