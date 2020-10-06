Из князи в грязи: Мария Куликова сыграла роль разорившейся богачки в новом сериале "Таксистка"

Героиня Марии Куликовой была богатой успешной женщиной, но сейчас ей приходится круглые сутки крутить баранку Фото: кадр из фильма

Принято считать, что сериалы на канале "Россия" рассказывают о женщинах с трудной судьбой, но главную героиню "Таксистки" на первый взгляд к таковым отнести сложно. Наташа живет в большом загородном доме, у нее дочь-умница и муж-красавец, возглавляющий очень крупную компанию. О том, что в гараже счастливого семейства пасутся несколько иномарок класса-люкс, а в собственности имеется также шикарная городская квартира, даже говорить неловко - всё это абсолютно естественные для людей подобного круга вещи.

Но именно в тот момент, когда публика начинает переполняться по отношению к Наташе и ее близким классовой ненавистью, сценаристы включают пресловутый режим "Трудная судьба" и буквально одним росчерком пера разрушают все: мужа Наташи внезапно вышибает с должности враг, притворявшийся другом, причем на бедолагу вешается гигантский долг, в связи с чем дома, квартиры и машины приходится срочно продать. Дальше будет еще хуже и драматичнее, Наташа окончательно превратится из ухоженной буржуйки в побитую жизнью женщину лет сорока, вынужденную таксовать ради того, чтобы свести концы с концами. Ну а зритель, еще секунду назад мечтавший раскулачить зажравшуюся даму, вздохнет с облегчением и начнет искренне за нее переживать.

Звезда бесконечной медицинской мелодрамы "Склифософский" Мария Куликова по праву считается на нашем ТВ специалисткой по ролям успешных женщин, в одночасье остающихся ни с чем, - пожалуй, даже Гойко Митич играл индейцев реже. Неслучайно ведущая партия в четырехсерийной "Таксистке" досталась именно ей. И если сама Куликова так уверенно чувствует себя в этом образе - что ж, флаг ей в руки! В данном случае - руль.

Россия 1, "Таксистка", 10 октября, 21.00