Тайны садовода: обработка и подготовка земли к будущим посадкам

Самоходная садовая тележка G40GC

Плодородность – один из главных критериев пригодности почвы для выращивания урожая. За землей необходимо ухаживать круглый год, обрабатывая и удобряя ее. Для того чтобы получить наилучший результат не обязательно работать на участке сутки напролет. В чем же тогда главный секрет подготовки земли к будущим посадкам? Ответ прост – в хорошо подобранных садовых инструментах.

Даже неопытные садовники знают, что лопата – главный инвентарь для глубокой обработки почвы, но это не единственный инструмент, необходимый для подготовки земли к будущим посадкам.

Работа с землей напрямую связана с постоянной перевозкой тяжелых грузов. Использование ведер занимает много времени и отвлекает от основного дела, поэтому для перемещения земли, навоза, компоста лучше всего использовать тележку. Например, самоходная садовая аккумуляторная тележка Greenworks G40GC станет надежным помощником на участке. Самоходная тележка выполняет те же функции, что и обычная: перевозка грузов, грунта, песка, урожая, однако разница - в уменьшении прикладываемой физической силы. Вам больше не придется поднимать и толкать тележку: просто вставьте аккумулятор, поверните ключ и тележка самостоятельно поедет, вам остается только контролировать руль, как на велосипеде. Кроме этого, она обладает функцией самосвала, что помогает без усилий вывалить все из кузова. А наличие сзади опорного колеса не даст опрокинуться тележке, как это бывало со стандартными моделями.

Садовая самоходная тележка Greenworks G40GC

В зимний период земля замерзает, тем самым уплотняется, а ее поверхность наоборот высыхает, появляются трещинки и вырастают сорняки. Для насыщения земли кислородом осенью и зимой необходимо проводить процесс рыхления, к тому же, это позволит свести к минимуму доступ сорняков к будущей культуре.

Для более качественной работы идеально подойдет культиватор аккумуляторный Greenworks G40TL. Одним из преимуществ данного инструмента является наличие больших колес с четким протектором, которые обеспечивают легкую управляемость и что самое главное – проходимость на любых типах грунтов.

Культиватор аккумуляторный G40TL

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