«Назначено - платите»: Страховые пенсии нельзя будет снизить

Государство не будет возвращать работодателям излишне уплаченные страховые взносы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января 2021 года вступят в силу поправки в Налоговый кодекс. Они будут защищать тех, кто получает страховые пенсии. Если окажется, что работодатель заплатил за сотрудника больше, чем нужно, а тому уже успели назначить пенсию, то вернуть свои деньги назад у компании не получится.

Подобные ошибки случались раньше. Конечно, работнику от этого было только лучше. Из-за этого ему начисляли больше пенсионных баллов, которые зависят от официального дохода и уплаченных за него страховых взносов. Но проблема в том, что, когда переплата обнаруживалась, компания могла вернуть эту сумму из бюджета. И тогда пенсия у работника уменьшалась. Теперь законодатели решили устранить эту практику.

- Сумма излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не подлежит возврату, если по информации территориального органа ПФР указанная сумма учтена на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, которому на момент представления заявления о возврате указанной суммы назначена страховая пенсия, - говорится в тексте законопроекта.

Поясним, речь идет только о тех работниках, кто успел выйти на пенсию до того, как работодатель выяснил, что переплатил. Если казус произошел до выхода на пенсию, лишние страховые взносы возвращаются, а пенсионные баллы забираются.

Правда, по мнению экспертов, гораздо чаще происходит обратная ситуация. Компании стараются всячески уйти от уплаты налогов и платят за своих работников меньше. Например, когда выплачивают зарплату в конверте или когда на словах платят сотрудникам якобы официальный доход, а на самом деле никаких страховых взносов в бюджет за них не перечисляют. В итоге пенсия у сотрудников оказывается маленькая. Чтобы не оказаться в такой ситуации, лучше перепроверять работодателя и вовремя реагировать (см. «Советы «КП»). Доказать свой стаж спустя годы будет гораздо сложнее.

СОВЕТЫ «КП»

Что делать, если работодатель не платит за вас страховые взносы

1. Проверяйте пенсионный баланс

Зайдите в личный кабинет на портале госуслуг. Закажите выписку о состоянии индивидуального лицевого счета (она придет на электронную почту). Там будет вся информация о перечисленных в ваш адрес страховых взносах. Данные приходят с задержкой в несколько месяцев. Но этого вполне достаточно, чтобы выяснить реальную картину. К примеру, если в октябре вы увидели, что у вас нет записей за апрель и май, а вы в эти месяцы работали, то это повод задать неудобные вопросы работодателю.

2. Спросите напрямую

Уточните у работодателя, почему он не перечислил за вас страховые взносы. Если требуется, сделайте это в письменной форме – с требованием перечислить страховые взносы за тот или иной период. Это хороший способ решить конфликт мирным путем, если вы не планируете увольняться.

3. Обратитесь в Пенсионный фонд

Если работодатель не идет вам навстречу, жалуйтесь в местное отделение ПФР. Напишите заявление. Укажите в нем все обстоятельства, приложите копию трудового договора или других документов, доказывающих факт трудоустройства. Если даже после этого в компании игнорируют ваши просьбы, обращайтесь в суд. И привлекайте представителя ПФР в качестве третьей стороны.