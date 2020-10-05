В Европе мощный циклон опустошает Италию и Францию

На Францию и Италию в конце прошлой недели обрушились проливные дожди, не утихающие до сих пор. Фото: REUTERS

На Францию и Италию в конце прошлой недели обрушились проливные дожди, не утихающие до сих пор. Спасатели предупреждают всех жителей о смертельной опасности шторма, которому дали название «Алекс». По предварительным данным, четыре человека погибли, около десяти пропали без вести.

- Я шокирован тем, что увидел сегодня, - говорит премьер-министр Франции Жан Кастекс. – Погибли двое пожарных, автомобиль которых унесла река после обрушения дороги, но пострадавших может быть больше, если не принять срочных мер.

В деревнях вокруг Ниццы на Французской Ривьере и прилегающих к ним итальянских поселках наводнение буквально смыло с лица земли дома местных жителей. Сейчас им доставляют еду и лекарства на вертолетах. Размыты мосты, дороги, люди оторваны от цивилизации – они находятся без воды, света и связи.

Размыты мосты, дороги, люди оторваны от цивилизации – они находятся без воды, света и связи. Фото: REUTERS

- В условиях, когда Европа ждет второй волны коронавирусной пандемии и думает вновь уходить на карантин и режим самоизоляции – это самая настоящая катастрофа, - говорит глава итальянского Пьемонта Альберто Сирио. – Необходимо объявить о режиме ЧС и помочь местному населению, которые не смогут самостоятельно восстановить свои дома после наводнения.

Синоптики каждый день регистрируют рекордное количество осадков. В последний раз подобное наводнение в регионе было зафиксировано 5 лет назад в Каннах. Тогда погибло около 20 человек. Уровень воды в реке По на севере Италии за сутки поднялся на 3 метра.