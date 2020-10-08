Эксперты оценили питание россиян: что мы переедаем и чего недостает на нашем столе

Эксперты сделали вывод, что статистика потребления продуктов питания в нашей стране сегодня выглядит не слишком радужно Фото: Евгения ГУСЕВА

Как вы считаете, можно ли назвать ваше питание здоровым? Мало кто себе враг и намеренно старается съедать побольше «вредного». Однако в целом, говоря официальным языком, статистика потребления продуктов питания в нашей стране сегодня выглядит не слишком радужно.

- Фактически соответствует рекомендуемым рациональным нормам только употребление хлебных продуктов и рыбопродуктов, - отмечают эксперты Роспотребнадзора. Растительного масла и спредов на его основе россияне используют в 1,2 раза меньше нормы. Молока и молочных продуктов мы употребляем в 1,3 раза меньше рекомендуемых величин, яиц — в 1,2 раза меньше, фруктов, ягод, овощей и бахчевых – в 1,3 раза ниже нормы.

А вот мясопродуктами, включая обожаемые многими сосиски и сардельки, злоупотребляем: в 1,2 раза выше нормы. Как и сахаром с кондитерскими изделиями: в 1,4 раза больше рекомендуемых норм.

Увы, за такие излишества и недобор полезных продуктов приходится расплачиваться здоровьем. Излишняя любовь к мясопродуктам приводит к повышению уровня «плохого» холестерина в организме. А это прямая дорога к атеросклерозу, ишемической болезни сердца, инфарктам и инсультам. Злоупотребление сладостями так же ведет к повреждению стенок кровеносных сосудов из-за повышенного уровня глюкозы в крови. Плюс излишняя калорийность приводит к набору веса, ожирению, повышает риск диабета и некоторых видов рака, предупреждают врачи. Вот такими печальными последствиями чревато неправильное питание.

Чтобы исправить ситуацию, предотвратить опасные заболевания либо их прогрессирование и в конечном счете продлить активную жизнь, важно повышать осведомленность и мотивировать людей питаться правильно, подчеркивают эксперты. В России в составе национального проекта «Демография» предусмотрен федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». Значительная его часть посвящена как раз здоровому питанию.

По просьбе «КП» эксперты Роспотребнадзора составили список главных принципов здорового питания.

1. Ешьте разнообразную пищу каждый день.

Каждая группа продуктов содержит свой набор необходимых пищевых веществ. Так, продукты животного происхождения богаты незаменимыми аминокислотами, витаминами А, группы В, кальцием, медью, железом, цинком.

В то же время продукты растительного происхождения являются источником растительного белка, полезных полиненасыщенных жирных кислот, витаминов (С, Р, К, фолата, В6, каротиноидов), минеральных веществ (калия, кальция и магния), пищевых волокон, а также ряда биологически активных веществ, таких как фитостерины и флавоноиды.

! Рекомендуется употреблять не менее 400 г овощей (помимо картофеля) и фруктов в день, преимущественно в сыром виде.

2. Поддерживайте здоровую массу тела, контролируя количество и качество пищи и физическую активность.

Помните закон здорового питания: калорийности рациона должна соответствовать энерготратам человека. Избыток потребления энергии приводит к отложению жира и увеличению массы тела.

3. Ешьте больше продуктов, богатых пищевыми волокнами: овощи, фрукты, хлеб, крупы, бобовые.

Сырые овощи и фрукты содержат мало жиров и менее калорийны, так что их употребление помогает снизить риск ожирения. А также круглогодичное употребление максимально разнообразных овощей и фруктов обеспечивает достаточное количество витамина С, каротиноидов, некоторых витаминов группы В, включая фолат, микроэлементов и минералов (калий, магний и кальций), растворимых и нерастворимых пищевых волокон и др.

Различные сорта хлеба (пшеничный, ржаной, отрубный, из муки грубого помола, цельносмолотого зерна) являются хорошим источником витаминов группы В, калия, железа, фосфора, пищевых волокон. Особенно их много в хлебе из цельносмолотого зерна.

4. Контролируйте количество жира в вашем питании.

На долю жиров должно приходиться не более 30% суточной калорийности. Заменяйте большую часть насыщенных жиров (главным образом это животные жиры) ненасыщенными растительными маслами или мягкими спредами.

Включение в рацион 20-25 г растительных масел обеспечивает потребность организма в полезных полиненасыщенных жирных кислотах, витамине Е, а также в некоторых веществах (фосфатиды, стерины и др.), обладающих важным биологическим действием, в том числе способствующих правильному обмену жиров в организме.

5. Выбирайте продукты, в которых мало сахара и соли.

Сахар (коричневый сахар, сахаристые вещества из кукурузы, фруктоза, концентрат фруктового сока, глюкоза, мед, лактоза, мальтоза, сахар-сырец, столовый сахар или сироп) дает ощущение сладости и обеспечивает организм энергией. Поскольку он содержит только калории и мало пищевых веществ, их можно легко исключить из рациона без какого-либо риска для здоровья. Рекомендуется, чтобы с сахаром поступало не более 10% суточной энергии. А для эффективной профилактики кариеса его содержание не должно превышать 5% калорийности рациона.

С употреблением больших количеств соли связана высокая распространенность гипертензии и повышенная заболеваемость и смертность от инсультов. Поэтому верхний предел потребления соли, по рекомендации Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, должен быть 5-6 г в день. Большинство людей съедают намного больше этого количества, поскольку соль скрыта в таких продуктах, как хлеб, сыр, консервированные и обработанные мясные продукты (колбасы, сосиски), рыбные (селедка) продукты и деликатесы из них.

Страсть к соленой пище ослабевает, если постепенно снижать потребление соли. Чтобы придать блюдам насыщенный вкус, можно добавлять специи, пряности, лимонный сок и т. д.

Питайтесь правильно и будьте здоровы!