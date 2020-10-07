Представляем расписание матчей РПЛ и русских клубов в еврокубках в октябре и ноябре 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Российская футбольная Премьер-лига опубликовала подробное расписание матчей на ближайшие четыре тура чемпионата страны. Мы его соединили с матчами Лиги чемпионов, где впервые сыграют сразу три наших клуба – «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». А также с графиком игр ЦСКА в Лиге Европы в октябре и ноябре 2020 года.

Можем сразу сказать, что болельщикам скучать этой осенью не придется. Такого плотного графика у команд, выступающих в Европе, еще не было. Напомним, что из-за пандемии старт еврокубкового сезона сдвинулся более чем на месяц и Лигу чемпионов с Лигой Европой пришлось уплотнять по датам.

Кроме того, впервые первая часть чемпионата России завершится так поздно.

Расписание матчей РПЛ сезоне 2020/2021

11-й тур

17 октября (суббота)

14:00 «Зенит» – «Сочи»

16:30 «Локомотив» – «Уфа»

16:30 «Краснодар» – «Рубин»

19:00 «Химки» – «Спартак»

18 октября (воскресенье)

14:00 «Арсенал» – «Урал»

14:00 «Ротор» – «Тамбов»

16:30 ЦСКА – «Динамо»

19:00 «Ростов» – «Ахмат»

1-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы

20 октября, вторник

19:55. "Зенит" - "Брюгге" (Бельгия)

22:00. "Ренн" (Франция) - "Краснодар"

21 октября, среда

19:55. "Зальцбург" (Австрия) - "Локомотив"

22 октября

"Вольфсберг" - ЦСКА

12-й тур

24 октября (суббота)

14:00 «Динамо» – «Сочи»

16:30 «Зенит» – «Рубин»

19:00 «Краснодар» – «Спартак»

19:00 «Локомотив» – «Ротор»

25 октября (воскресенье)

14:00 «Урал» – «Тамбов»

16:30 «Ростов» – «Химки»

19:00 «Ахмат» – «Уфа»

26 октября (понедельник)

19:00 ЦСКА – «Арсенал»

2-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы

27 октября, вторник

20:55. "Локомотив" - "Бавария" (Германия)

28 октября, среда

20:55. "Краснодар" - "Челси" (Англия)

23:00. "Боруссия" Д (Германия) - "Зенит"

29 октября

ЦСКА - "Динамо" Загреб

13-й тур

31 октября (суббота)

14:00 «Рубин» – «Арсенал»

16:30 «Ахмат» – «Краснодар»

16:30 «Спартак» – «Ростов»

19:00 «Сочи» – «Локомотив»

1 ноября (воскресенье)

12:00 «Уфа» – «Урал»

14:00 «Химки» – «Зенит»

16:30 «Ротор» – ЦСКА

19:00 «Тамбов» – «Динамо»

3-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы

3 ноября, вторник

20:55. "Локомотив" - "Атлетико" (Испания)

4 ноября, среда

20:55. "Зенит" - "Лацио" (Италия)

23:00. "Севилья" (Испания) - "Краснодар"

5 ноября

"Фейеноорд" (Нидерланды) - ЦСКА

14-й тур

6 ноября (пятница)

19:00 «Сочи» – «Уфа»

7 ноября (суббота)

14:00 «Урал» – «Спартак»

16:30 «Арсенал» – «Ротор»

19:00 «Тамбов» – «Ахмат»

8 ноября (воскресенье)

14:00 «Химки» – «Рубин»

16:30 ЦСКА – «Ростов»

19:00 «Зенит» – «Краснодар»

19:00 «Динамо» – «Локомотив»

Перерыв на матчи национальных сборных – 9-18 ноября.

22 ноября стартует 15-й тур чемпионата РПЛ. Расписания на оставшиеся 5 туров, которые состоятся в этом году, пока нет. Напомним, что 19-й тур чемпионата РПЛ намечен на 16 декабря, после чего команды отправятся на зимний перерыв.

Расписание еврокубков известно до конца этого года

Лига чемпионов. 4 тур

24 ноября, вторник

20:55. "Краснодар" - "Севилья" (Испания)

23:00. "Лацио" (Италия) - "Зенит"

25 ноября, среда

23:00. "Атлетико" (Испания) - "Локомотив"

Лига Европы. 4 тур

26 ноября

ЦСКА - "Фейеноорд"

Лига чемпионов. 5 тур

1 декабря, вторник

20:55. "Локомотив" - "Зальцбург" (Австрия)

2 декабря, среда

20:55. "Краснодар" - "Ренн" (Франция)

23:00. "Брюгге" (Бельгия) - "Зенит"

Лига Европы. 5 тур

3 декабря

ЦСКА - "Вольфсберг"

Лига чемпионов. 6 тур

8 декабря, вторник

20:55. "Зенит" - "Боруссия" Д (Германия)

23:00. "Челси" (Англия) - "Краснодар"

9 декабря, среда

23:00. "Бавария" (Германия) - "Локомотив

Лига Европы. 6 тур

10 декабря

"Динамо" Загреб - ЦСКА (10 декабря)