Представляем расписание матчей РПЛ и русских клубов в еврокубках в октябре и ноябре 2020 года
Фото: Артем КИЛЬКИН
Российская футбольная Премьер-лига опубликовала подробное расписание матчей на ближайшие четыре тура чемпионата страны. Мы его соединили с матчами Лиги чемпионов, где впервые сыграют сразу три наших клуба – «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». А также с графиком игр ЦСКА в Лиге Европы в октябре и ноябре 2020 года.
Можем сразу сказать, что болельщикам скучать этой осенью не придется. Такого плотного графика у команд, выступающих в Европе, еще не было. Напомним, что из-за пандемии старт еврокубкового сезона сдвинулся более чем на месяц и Лигу чемпионов с Лигой Европой пришлось уплотнять по датам.
Кроме того, впервые первая часть чемпионата России завершится так поздно.
Расписание матчей РПЛ сезоне 2020/2021
11-й тур
17 октября (суббота)
14:00 «Зенит» – «Сочи»
16:30 «Локомотив» – «Уфа»
16:30 «Краснодар» – «Рубин»
19:00 «Химки» – «Спартак»
18 октября (воскресенье)
14:00 «Арсенал» – «Урал»
14:00 «Ротор» – «Тамбов»
16:30 ЦСКА – «Динамо»
19:00 «Ростов» – «Ахмат»
1-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы
20 октября, вторник
19:55. "Зенит" - "Брюгге" (Бельгия)
22:00. "Ренн" (Франция) - "Краснодар"
21 октября, среда
19:55. "Зальцбург" (Австрия) - "Локомотив"
22 октября
"Вольфсберг" - ЦСКА
12-й тур
24 октября (суббота)
14:00 «Динамо» – «Сочи»
16:30 «Зенит» – «Рубин»
19:00 «Краснодар» – «Спартак»
19:00 «Локомотив» – «Ротор»
25 октября (воскресенье)
14:00 «Урал» – «Тамбов»
16:30 «Ростов» – «Химки»
19:00 «Ахмат» – «Уфа»
26 октября (понедельник)
19:00 ЦСКА – «Арсенал»
2-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы
27 октября, вторник
20:55. "Локомотив" - "Бавария" (Германия)
28 октября, среда
20:55. "Краснодар" - "Челси" (Англия)
23:00. "Боруссия" Д (Германия) - "Зенит"
29 октября
ЦСКА - "Динамо" Загреб
13-й тур
31 октября (суббота)
14:00 «Рубин» – «Арсенал»
16:30 «Ахмат» – «Краснодар»
16:30 «Спартак» – «Ростов»
19:00 «Сочи» – «Локомотив»
1 ноября (воскресенье)
12:00 «Уфа» – «Урал»
14:00 «Химки» – «Зенит»
16:30 «Ротор» – ЦСКА
19:00 «Тамбов» – «Динамо»
3-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы
3 ноября, вторник
20:55. "Локомотив" - "Атлетико" (Испания)
4 ноября, среда
20:55. "Зенит" - "Лацио" (Италия)
23:00. "Севилья" (Испания) - "Краснодар"
5 ноября
"Фейеноорд" (Нидерланды) - ЦСКА
14-й тур
6 ноября (пятница)
19:00 «Сочи» – «Уфа»
7 ноября (суббота)
14:00 «Урал» – «Спартак»
16:30 «Арсенал» – «Ротор»
19:00 «Тамбов» – «Ахмат»
8 ноября (воскресенье)
14:00 «Химки» – «Рубин»
16:30 ЦСКА – «Ростов»
19:00 «Зенит» – «Краснодар»
19:00 «Динамо» – «Локомотив»
Перерыв на матчи национальных сборных – 9-18 ноября.
22 ноября стартует 15-й тур чемпионата РПЛ. Расписания на оставшиеся 5 туров, которые состоятся в этом году, пока нет. Напомним, что 19-й тур чемпионата РПЛ намечен на 16 декабря, после чего команды отправятся на зимний перерыв.
Расписание еврокубков известно до конца этого года
Лига чемпионов. 4 тур
24 ноября, вторник
20:55. "Краснодар" - "Севилья" (Испания)
23:00. "Лацио" (Италия) - "Зенит"
25 ноября, среда
23:00. "Атлетико" (Испания) - "Локомотив"
Лига Европы. 4 тур
26 ноября
ЦСКА - "Фейеноорд"
Лига чемпионов. 5 тур
1 декабря, вторник
20:55. "Локомотив" - "Зальцбург" (Австрия)
2 декабря, среда
20:55. "Краснодар" - "Ренн" (Франция)
23:00. "Брюгге" (Бельгия) - "Зенит"
Лига Европы. 5 тур
3 декабря
ЦСКА - "Вольфсберг"
Лига чемпионов. 6 тур
8 декабря, вторник
20:55. "Зенит" - "Боруссия" Д (Германия)
23:00. "Челси" (Англия) - "Краснодар"
9 декабря, среда
23:00. "Бавария" (Германия) - "Локомотив
Лига Европы. 6 тур
10 декабря
"Динамо" Загреб - ЦСКА (10 декабря)