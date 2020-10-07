В новом сериале Шерлок Холмс читает Достоевского и ловит Джека Потрошителя в Петербурге

Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью 2020 года. Фото: START

Шерлок Холмс появлялся на экране чаще, чем любой другой литературный персонаж. Переосмыслять Конан Дойла, превращая Холмса то в женщину, то в старика, то в боксера, то в «высокоактивного социопата» с гаджетами, уже надоело. Пришла пора переосмыслять переосмысления. Сериал «Шерлок в России», снятый для платформы Start (премьера там состоится 22 октября), в своей основе имеет, конечно, не рассказы и повести, написанные в XIX веке, а фильм Гая Ричи и отчасти сериал с Бенедиктом Камбербэтчем.

В том, что Шерлок - боец, орудующий кулаками еще лучше, чем мозгами, современного зрителя убеждать не надо, это аксиома (и фильм начинается со схватки в лондонских трущобах, освещенных оранжевыми, откровенно электрическими - и это в 1888 году - фонарями). Монтаж в фильме про Шерлока теперь должен быть ужасно бойким, чтобы не сказать истерическим - кадры там в среднем держатся две-три секунды. Размышления в кресле с трубкой в руке сразу выбрасываем: это не кинематографично. Вместо этого - побольше беготни по злым улицам и веселых девиц в неглиже, всего злачного, порочного, экзотического.

История должна понравиться любителям детективного жанра Фото: START

Битва в трущобах у Шерлока происходит с Джеком Потрошителем, которого выдающийся сыщик долго искал и наконец почти поймал. В последнюю секунду в схватку некстати вмешивается доктор Ватсон - и в результате получает удар ножом и отправляется в кому. А сам Джек Потрошитель скрывается в тумане и бежит из Англии; куда? Ну, разумеется, в Россию. Потому что он, как мгновенно вычисляет Шерлок, русский: представитель какого еще этноса будет в Лондоне курить махорку и пользоваться приемами пластунского рукопашного боя?

Съемки проходили в Питере Фото: START

Соответственно, и Шерлок едет в Санкт-Петербург. Язык не является для него проблемой: он выучил его, читая книги Достоевского (тот блестяще описывал души преступников). В Петербурге Холмс первым делом сталкивается с офицером полиции по фамилии Трудный, а вторым делом - с трупом очередной, уже русской проститутки, разделанной проворным Джеком. Сыщик пытается осмотреть место преступления (несмотря на визг Трудного «Вы тут никто! Вы - мигрант!») и находит доктора, который соглашается провести вскрытие. Врача зовут Карцев, он, как все русские, весьма суров (и торжественно ставит диагноз миру, сообщая, что тот неизлечим), но все же решает помочь англичанину. Им удается преодолеть разногласия (Карцев со времен Крымской войны ненавидит британцев и к тому же считает, что Холмс сам является Потрошителем - впрочем, Холмс сперва подозревает Карцева в том же самом). В дальнейших сериях они будут ловить супостата вместе.

Создатели позаботились об атмосфере в сериале Фото: START

Преодолеть первоначальную икоту удается довольно быстро - минут за десять. От сериала с таким размахом требуются, в сущности, две вещи: быть бодрым и хотя бы немного остроумным. В этом смысле там все в порядке. То, что Шерлока в России называют Шейлоком, может, не самая искрометная на свете шутка, но сойдет. Максим Матвеев выглядит неуместно молодым для роли Холмса, лет на 25 - но это все-таки вопрос, относящийся не к искусству кино, а к уходу за кожей лица, на самом деле актеру 38. Его окружают приятные актеры в ролях второго плана - Владимир Мишуков, Ирина Старшенбаум, Константин Богомолов, Павел Майков (в последнем нипочем не опознать Пчелу из «Бригады»). Ну и, конечно, Петербург - вполне приемлемая декорация для истории о Джеке Потрошителе (зря, что ли, весь фейсбук уже месяц истерически веселится над шуткой Александра Невзорова про Расчленинград?)

…Кроме Гая Ричи, источником вдохновения для сценаристов послужил роман Бориса Акунина «Декоратор» с такой же завязкой (Потрошитель - русский, и из Лондона перебирается в Москву, где его ловит Фандорин). Но тут уж авторам остается уповать на то, что за двадцать лет публика успела подзабыть первые фандоринские романы, и сочтет концепцию «Шерлока в России» не только нахальной, но и в высшей степени оригинальной.