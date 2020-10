Аденома простаты – это про всех! Почему так важен визит к урологу?

Фото: Shutterstock

Мужчины не любят ходить по врачам в принципе, а в этом году, когда проблема осложнилась пандемией коронавирусной инфекции, есть лишний повод отказаться от планового визита к урологу. Но, если речь идет о такой деликатной проблеме, как расстройство мочеиспускания или проблемы в интимной сфере, затягивать с диагнозом и лечением не стоит. Но тема аденомы простаты очень болезненная и переживаемая внутри себя. Мужчины считают, что это может случиться с кем угодно, но только не с ними, и аденома – это не про них. Но увы…

Как выразился в видео (см. ниже), посвященном проблемам выявления и лечения гиперплазии предстательной железы, главный уролог Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы, зав. кафедрой МГМСУ, профессор Дмитрий Юрьевич Пушкарь: «Аденома простаты – это про всех!». И, кстати, сухие цифры статистики по всему миру подтверждают его слова. Если в возрасте 41–50 лет признаки доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), а ранее ее называли аденомой простаты, определяют у 20%, то к возрасту 55–60 лет – это уже 60% мужчин, а к 80-летию с ней знаком практически каждый (более 90–95% мужчин)1.

Проблема серьезнее, чем вы думаете!

Зачастую мужчины, даже обнаруживая первые признаки ДГПЖ, считают – это возраст, вполне обычные явления, это не проблема. Иногда первой начинает беспокоиться супруга, которая замечает – муж стал часто вставать по ночам в туалет, проводит там много времени, стал более раздражительным или замкнутым. Нередко именно женщины выступают инициатором похода к врачу, прочитав в интернете или услышав по ТВ о симптомах ДГПЖ. Кроме того, в доверительной беседе двух близких людей можно донести до мужчины важную информацию: хотя это проблема, она очень интимная, деликатная, но это лечится, и именно решение проблемы обсуждают Дмитрий Юрьевич с Константином Борисовичем Колонтаревым, доктором медицинских наук, профессором кафедры, заведующим отделением онкоурологии ГКБ им. Спасокукоцкого. По мнению наших экспертов, на пути к лечению и решению проблемы стоит только стеснение, ложный стыд и нехватка объективных знаний о болезни.

Простата – это железа в области малого таза мужчины. Она – важная часть мочеполовой системы, так как вырабатывает жидкость - основу спермы, которая питает и защищает сперматозоиды. Простата расположена под мочевым пузырем и как бы «обнимает» его шейку (место, где моча вытекает из мочевого пузыря в уретру). Простата может иметь две-три доли, покрытые плотной тканью и объединенные в единую систему.

«Второе сердце» мужчины: что стоит знать об аденоме?

Мужчины уделяют здоровью простаты крайне мало внимания, и очень зря. Нередко они считают, что, если нет проблем с эрекцией, сексуальной близостью и мочеиспусканием, значит, и предстательная железа в порядке. И к врачу можно не ходить. Однако уролог для мужчины должен стать одним из главных специалистов, практически верным хранителем его сексуального здоровья. И связано это с тем, что простата меняется и увеличивается задолго до того, как возникают осечки в постели и частые походы в туалет «по-маленькому».

Многие боятся услышать страшный диагноз, требующий операций и тяжелого лечения. Но врачи подчеркивают, что ДГПЖ – это не рак! Железа увеличивается в размерах, разрастается, но в ее тканях нет злокачественных клеток. Но спокойно выдыхать и забыть о возможной проблеме не получится.

В беседе Дмитрия Юрьевича с Константином Борисовичем подчеркивается – практически все мужчины сталкиваются с крайне неприятными проявлениями разрастания тканей простаты. Если не заниматься своим «вторым сердцем» и не начать лечение на ранней стадии, возможно присоединение осложнений, включая инфекции мочевой системы и самой простаты, проблемы с интимной жизнью и риск рака, если клетки измененной простаты трансформируются в опухолевые2.

В видео урологи отдельно выделяют группы риска – тех мужчин, которым нужно проверить здоровье простаты, не откладывая. И ведь многие могут отметить среди перечисленных Дмитрием Юрьевичем групп себя. А это дополнительный повод для того, чтобы посетить врача, пройти обследование, этапы которого он также перечислил, и начать лечение.

Почему же простата растет?

Это один из основных вопросов мужчин, на который можно найти ответы в видеоролике. Простата есть у каждого мужчины с рождения, но до периода полового созревания она маленькая и практически не функционирует (потому что и сперма пока не выделяется). Но в период, когда парень взрослеет, простата растет и «мужает» вместе с ним. Ее размер увеличивается как минимум вдвое, она начинает активно работать, производя семенную жидкость.

Но на этом изменения простаты не завершаются. По мере того как она активно трудится в пик сексуальности мужчины, определяя его фертильность (способность зачать малыша), примерно с 25 лет простата переходит во вторую фазу роста, которая не завершается всю его оставшуюся жизнь. Хотя увеличение этого органа должно быть незначительным, чтобы не влиять на все мужские функции, но иногда рост становится чрезмерным (и что этому способствует – подчеркнул в своей речи Дмитрий Юрьевич). Тогда это уже ДГПЖ3.

Простата, постепенно разрастаясь, начинает сжимать уретру, уменьшая ее просвет. Сначала, чтобы опорожнить мочевой пузырь, нужно совсем немного напрячься, преодолеть легкое сопротивление. Но по мере того как простата растет, мочиться становится все сложнее – струя становится все тоньше, а усилий на то, чтобы полностью опустошить пузырь, – все больше. В итоге доходит до капелек, которые приходится буквально выжимать из себя. А сам процесс не удовлетворяет, остается ощущение того, что мочевой пузырь не полностью опорожнен, и ходить в туалет нужно чаще, в том числе и ночью…

Параллельно с этим все чаще возникают осечки в интимной жизни, что не способствует позитивному настроению. Мужчина все чаще зацикливается на своих проблемах, от чего присоединяются еще и проблемы в личной жизни. Но решение есть, современная медицина позволяет эффективно лечить ДГПЖ, используя новые препараты, которые советует врач согласно клиническим рекомендациям Минздрава РФ, 2020 год4.

Дмитрий Юрьевич в своей беседе, обсуждая варианты лечения увеличенной простаты, подчеркивает, если обратиться к врачу, только почувствовав первые звоночки, многих проблем можно избежать, начав лечение и затормозив рост железы, ее негативное влияние на всю мужскую мочеполовую систему. Дмитрий Юрьевич в разговоре подчеркнул, что проблема лечится, рассказал – как это делается и чем могут помочь лекарства, каких неприятностей можно избежать, соблюдая рекомендации специалиста.

