«Вопрос выживания нации»: в «Трезвой России» прокомментировали запрет на пиво в полторашках

Пиво в пластиковой таре сейчас составляет 40% российского рынка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Госдумы планируют ввести запрет на продажу пива в пластиковых бутылках объемом более 0,5 литра. По словам авторов инициативы, так они намерены бороться с алкоголизацией населения.

Правда, тезис, что россияне много пьют, давно развеян официальной статистикой. Буквально на днях главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что за минувшее десятилетие потребление спиртного в России сократилось вдвое.

Руководитель организации «Трезвая Россия», член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев готов поспорить.

- На самом деле мы пьем больше, чем в Европе. Просто у нас доля суррогата на отдельные виды алкоголя превышает 75% от общего оборота, - объясняет Хамзаев. - И мы должны предпринимать любые разумные шаги по сокращению объема продажи и потребления алкоголя среди граждан. Для России это вопрос выживания нации.

Комментируя идею о запрете полуторалитровых пивных бутылок, глава «Трезвой России» напомнил, что пиво - единственная алкогольная продукция в стране, которая никак не регулируется.

- Пиво — это самый продаваемый алкоголь в России. За 2019 год продано более 8 млрд литров пива, - продолжает Хамзаев. - Конечно, для больных людей, алкоголиков, запрет на большую тару никак не подействует. Но для основной части людей, так называемых «пограничных потребителей», в этом есть смысл: вместо «полторашки» возьмут одну или две банки по 0.5.

Как сообщил «КП» Ораз Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes, пиво в пластиковой таре сейчас составляет 40% российского рынка. Если законопроект увидит свет, то предприятиям придется переоборудовать заводы, устанавливать новые линии, каждая из которых обойдется в 5-7 млн евро.

- Такие колоссальные затраты будут губительными для отрасли, - считает Дурдыев. - Все это отразится на ценах, что может заставить потребителей переключится на более крепкий, а зачастую и нелегальный алкоголь. Последствием этого станет рост числа отравлений и смертности из-за употребления суррогатов.