«Работа на страну»: РАН и «Норникель» обсудили Большую норильскую экспедицию

Фото: Евгений Тумашов

В августе 2020 года Сибирское отделение РАН впервые за много лет отправило на Таймыр по приглашению «Норникеля» большую научную экспедицию для изучения территории.

И вот после завершения полевого этапа – в период лабораторных исследований – президент Российской академии наук Александр Сергеев и председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон встретились с представителями «Норникеля» для оценки сотрудничества и обсуждения будущих совместных планов бизнеса и науки.

Фото: Евгений Тумашов

«Нет худа без добра», – заявил в ходе беседы председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон. «За последние 30 лет мы не имели возможности сделать комплексную экспедицию, которая бы объединила представителей разных институтов и областей науки. Чтобы они могли внимательно и системно смотреть за природой на довольно локализованном участке. Сейчас нам это удалось, и это самый главный результат».

Теперь научному сообществу и компании предстоит долгая работа по определению причин и ликвидации последствий аварии. Однако эти обстоятельства, уверены академики РАН, могут быть крайне полезны для развития системного мониторинга климата в Арктике. Ведь для того, чтобы отслеживать состояние арктических вод и земель, необходимо не единичное, а системное исследование.

Фото: Евгений Тумашов

«Здесь для нас очень важны вопросы внедрения наиболее передовых и доступных технологий», – признается старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров. «Перед нами стоит задача сохранения в нормальном состоянии воды, земли, воздуха и биоразнообразия – всего того, что делает развитие компании устойчивым на многие годы вперед».

Также вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев выразил готовность компании рассказать о действиях по устранению последствий аварии в качестве обучающего примера.

Фото: Евгений Тумашов

«Сейчас наступил тот момент, когда из этого необходимо извлечь уроки и сделать своеобразный кейс», – заявил Андрей Грачев. «Мы готовы передать другим компаниям свой опыт, рассказать о том, как и почему мы подключили Российскую академию наук и так далее».

«На основе нового знания, которое мы получим, важно предложить какие-то решения, нужные не только «Норникелю», но и другим предприятиям нашей Арктической зоны», – добавил президент РАН Александр Сергеев. «Это уже постановка задачи не только для себя, а вообще работа на страну».

Фото: Евгений Тумашов

После встречи участники мероприятия ответили на вопросы журналистов и заверили, что исследовательская работа на Таймыре будет продолжена.

На сегодняшний день ученые из 14 институтов Сибирского отделения РАН проводят лабораторные исследования и анализ данных, полученных в ходе Большой норильской экспедиции.

Фото: Евгений Тумашов

Научным результатом экспедиции должно стать нечто большее, чем просто комплексная картина последствий конкретного события. До конца 2020 года ученые планируют сформировать общую концепцию хозяйствования в Арктике.