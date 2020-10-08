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Звезды

56-летняя Азиза стала копией Жанны Фриске

На закрытии ММКФ певица скопировала образ коллеги
Игорь ПОЛЯКОВ
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Певица Азиза на церемонии закрытия ММКФ.

Певица Азиза на церемонии закрытия ММКФ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звезда 90-х Азиза недавно обсуждалась в прессе в связи с отменой своей свадьбы.

Напомним: 56-летняя артистка рассталась накануне похода в загс со своим женихом Давидом Григоряном. Артистка объясняла, что заподозрила своего спутника в неверности, поэтому торжество решила отменить, хотя для свадьбы дизайнером Аникой Керимовой было пошито платье за 11 миллионов рублей.

Судя по яркому появлению Азизы на закрытии ММКФ, она очень готовилась к свадьбе: похудела, помолодела.

На звездную дорожку киносмотра Азиза внезапно вышла в образе своей покойной коллеги Жанны Фриске: точно такая же укладка, макияж, дерзкое декольте.

Репортёры предположили, что Азиза, будучи любительницей хайпа, возможно, специально скопировала образ знаменитой коллеги.

Напомним: в последнее время Азиза частый гость на ток-шоу. Недавно артистка заявила, что у неё был яркий роман с актёром Александром Абдуловым.

А потом Азиза рассказала о своей интрижке с ещё одним покойным артистом -Николаем Караченцовым.

-После смерти Коли много таких сказочниц появилось. Это все их бурные фантазии,-посмеялась в беседе с «КП» над откровениями Азизы вдова Караченцова Людмила Поргина.

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