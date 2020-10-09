Пожар на арсенале под Рязанью погашен

В общей сложности сброшено на очаги возгорания в районе чрезвычайной ситуации более 1400 тонн воды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что по решению оперативного штаба режим чрезвычайной ситуации в Рязанской области снимается с 08:00 9 октября 2020 года. Жители близлежащих населенных пунктов возвращаются в места постоянного проживания. В настоящий момент арсенал никаких угроз для местного населения не представляет. Открытого горения и взрывов на объекте нет. Он абсолютно локализован.

Есть возгорания в лесных массивах на расстоянии 6-8 км, но они не являются последствиями взрывов и разброса боеприпасов. Это естественный пожар, природный, и мы помогаем местным органам власти его локализовать. Группами разминирования проведены проверки всех населенных пунктов в окрестности до 7 км. Только на расстоянии 1,5 км от арсенала были найдены 6 элементов, не являющихся взрывоопасными предметами. Все документально зафиксировано. Проведены проверки всех газопроводов, железной дороги, в том числе подъездного пути к арсеналу от станции Желтухино, и автострады. Все работает в штатном режиме. Никаких нарушений в этом вопросе нет.

Сегодня продолжим выполнять задачи по проливу территории и к исходу дня мы завершим все работы, связанные с ликвидацией последствий на территории арсенала.

ПО ДАННЫМ МИНОБОРОНЫ

С утра 8 октября в целях тушения пожара на арсенале боеприпасов в Рязанской области авиация воздушно-космических сил совершила 12 вылетов самолетов Ил-76, более 200 сбросов воды вертолетами Ми-8 и Ми-26. В общей сложности сброшено на очаги возгорания в районе чрезвычайной ситуации более 1400 тонн воды.

Группировка Минобороны России по ликвидации пожара на территории арсенала включает в себя свыше 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, 4 самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, 4 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5 и 1 вертолет Ми-26 с водосливным устройством ВСУ-15. Кроме того, на месте ЧС работают сводные отряды разминирования в составе 120 специалистов инженерных подразделений и 32 единиц военной и специальной техники (в том числе 5 единиц многофункциональных робототехнических комплексов «Уран-6» и «Уран-14». Для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов различных типов.