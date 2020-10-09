«Ждем от России большей помощи по Нагорному Карабаху»: Михаил Мишустин приехал в Ереван

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева направо) во время встречи после заседания Евразийского межправительственного совета ЕАЭС. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В пятницу Михаил Мишустин отправился в первую загранпоездку с момента своего назначения на пост премьера. Мишустин прилетел в Ереван на заседание Евразийского межправительственного совета. Правда, до последнего момента было непонятно, состоится ли это заседание. На пространстве Евразийского экономического союза неспокойно (в объединение входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия). В Белоруссии продолжаются митинги протеста после президентских выборов, у Армении война в Нагорном Карабахе, а в Киргизии ушло в отставку правительство во главе с премьером Кубатбеком Бороновым (он должен был участвовать в заседании Евразийского межправсовета). Тем не менее, заседание отменять не стали. Партнеры по ЕАЭС решили, что в это время особенно важно укреплять единство, пояснит позже Михаил Мишустин. Киргизию вместо премьера на этот раз представлял посол.

На улицах Еревана немноголюдно. Практически все прохожие в масках. За несоблюдение масочного режима приличный штраф - 10 тысяч драм (больше 1,5 рублей).

- В Ереван свезли много полицейских из сел. Они могут действовать жестко. Так что во избежание неприятностей маски не снимайте, маска на подбородке не считается, нужно полностью прикрывать рот и нос, - предупредили нас сотрудники российского посольства.

Туристов в Ереване нет. Вместе с ними исчезло характерное для города оживление. Вначале Армения закрыла границы из-за пандемии, потом полеты в некоторые страны были возобновлены, но когда обострился конфликт в Нагорном Карабахе, небо снова закрыли.

В центре Еревана разбит палаточный городок. Там собирают гуманитарную помощь для Нагорного Карабаха. На плазменных экранах крутят кадры с места военных действий. В Армении объявлено военное положение и - впервые - всеобщая мобилизация.

- Все сейчас думают только о войне и о том, как помочь Арцаху (Нагорному Карабаху, - Ред.), - рассказали корреспонденту «Комсомолки» жители Еревана. Чего ждем от России? Большего участия. Россия как союзник может сделать больше для окончания войны.

На момент нашего разговора они еще не знали, что Азербайджан и Армения приняли предложение Владимира Путина и подтвердили участие в консультациях на Нагорному Карабаху в Москве.

- Заседание проходит в трудные для Армении времена. Две недели как не прекращаются бои по всей линии соприкосновения Нагорного Карабаха с Азербайджаном с применением всех видов современных вооружений. Много убитых и раненых среди мирного населения. Но наш народ сплочен, как никогда и полон решимости выстоять до конца, - обратился к участникам межправсовета ЕАЭС премьер Армении Никол Пашинян и поблагодарил всех за приезд.

- Я хотел бы выразить самые искренние соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших. Мы скорбим со всеми, кто потерял своих близких в этом конфликте, - сказал Мишустин. - Важно обеспечить немедленное прекращение боевых действий, приступить к дипломатическому урегулированию конфликта. И Россия готова этому содействовать вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

На заседании межправсовета рассмотрели проект Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года, обсудили санитарно-эпидемиологическую ситуацию и возобновление пассажирского сообщения на территории стран союза.

Как сообщил Мишустин, партнеры по ЕАЭС в числе первых получат российские вакцины от коронавируса. Но только после проведения массовой вакцинации в России.

Мишустин также рассказал и о важности продовольственной безопасности внутри союза: она уже достигнута по таким категориям товаров, как зерно, яйца, сахар, свинина, баранина, растительное масло, а в следующем году по плану это должно коснуться всей продукции агропромышленного комплекса. Кроме того, премьер призвал партнеров по ЕАЭС быстрее синхронизировать маркировку товаров и внедрить единую систему их отслеживания.