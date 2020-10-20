"(Не)случайные истории" в деталях

Кадр из киноновеллы "Чпок"

Вот уже почти 5 лет IQOS не перестает удивлять своих совершеннолетних пользователей в России. Бренд не только радует пользователей большими продуктовыми премьерами, но и активно укрепляет эмоциональную связь со своим комьюнити*, становясь еще ближе к трем миллионам российских пользователей и продолжая движение вперед к лучшему будущему вместе.

Не стал исключением и масштабный проект «Настоящие истории», стартовавший весной этого года в сотворчестве с реальными пользователями бренда. Проект дал шанс каждому из них принять участие в создании настоящего киноальманаха, тем самым продемонстрировав, что за сильным брендом стоит огромное комьюнити* настоящих людей с настоящими историями и настоящими эмоциями.

Кадр из киноновеллы "Поиск"

Около 40 тысяч совершеннолетних пользователей приняли участие в проекте: присылали свои истории и голосовали за лучшие из них. Пользователи IQOS были активно вовлечены в создание самого киноальманаха: вместе они придумывали название фильму и выбирали афиши к каждой из входящих в него киноновелл. В съемках фильма, сценаристом которого выступил писатель и основатель проекта «Беспринцыпные чтения» Александр Цыпкин, также приняли участие 5 режиссеров, 5 съемочных команд, 60 актеров и 500 профессионалов из мира кино.

Результатом работы команды проекта стала долгожданная премьера фильма «(Не)случайные истории», состоявшаяся 13 августа в онлайн-формате, который позволил совершеннолетним пользователям посмотреть фильм там, где им удобно. До самого дня премьеры вокруг фильма сохранялась интрига, но теперь, после премьерного показа, проект привлек к себе еще больше внимания и cтремительно набирает обороты. Интерес к фильму только растет, в очередной раз доказывая, что больше всего зрители ценят настоящие истории, которые могли бы произойти с каждым из них.

Например, героине киноновеллы «Чпок» Зине предстоят глобальные перемены и новая должность. Ее босс Михаил Викторович успешен в бизнесе, но несчастен в любви. Как раз сегодня от него ушла жена, и его коллеги не могли этого не заметить. Он очень зол и расстроен — не успев даже отдохнуть, он решает преодолеть довольно большое расстояние за рулем автомобиля. Зина будет сопровождать его в поездке. Обеспокоенная состоянием босса, она решает разрядить обстановку и находит попутчицу Полину. В итоге все оборачивается счастливой (не)случайностью.

Михаил Тройник и Сергей Шатохин

Киноновелла основана на реальных событиях из жизни Алены Симуськовой, после участия в проекте «Настоящие истории», она решила профессионально заняться сценарным мастерством.

«Меня увлек весь этот процесс настолько, что захотелось посвятить созданию историй дальнейшую жизнь. Благодаря этому проекту я нашла свое призвание. Моя жизнь не поменялась кардинально внешне, но внутри произошли огромные изменения благодаря знакомству с потрясающими людьми, которые придумали и реализовали этот проект. Я им очень благодарна за этот опыт, который изменил мои взгляды на жизнь и дал толчок к развитию» — рассказывает Алена.

По сюжету киноновеллы «Поиск» главные герои Сергей и Надежда – участники поисково-спасательных отрядов. Они вместе ищут пропавшую девушку, а в итоге находят друг друга. Автор истории Сергей Шатохин верит, что каждый человек, кем бы он ни был, может спасти чью-то жизнь. Поэтому он продолжает заниматься поисками и надеется, что с помощью фильма про поисковые отряды узнают больше людей.

«Для того, чтобы начать заниматься поисками не надо обладать никакими особенными качествами. Достаточно просто желания помогать людям, и быть тем человеком, которому не все равно на судьбу другого» — рассказывает Сергей.

Настоящие истории. Настоящие герои. Настоящее вдохновение. Смотрите киноальманах «(Не)случайные истории» на https://truestories.afisha.ru/ и в официальных каналах бренда IQOS.

*Комьюнити - совершеннолетние пользователи IQOS

Данный материал посвящен проекту, предназначенному только для совершеннолетних пользователей IQOS.

Не исключает риски.

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