Камила Валиева победила в короткой на Кубке России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 10 октября, в Москве во дворце спорта "Мегаспорт" прошел первый день соревнований на втором этапе Кубка России по фигурному катанию 2020 года. Из-за коронавируса именно эти внутрироссийские соревнований стали для спортсменов отдушиной и самым крутым турниром. На международные есть ряд ограничений и пока что не ясно, какой будет судьба этих стартов.

Но вот на Кубке страны уже прошел первый этап - в Сызрани у девушек первой стала Анна Щербакова. Турнир в Москве ждали все - потом что впервые между собой сошлись команды Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. В короткой программе с нетерпением все ждали ответа на один вопрос. Кто будет круче - Александра Трусова или же Камила Валиева?

В сильнейшей второй разминке у девушек были три фигуристки из "Ангелов Плющенко" - Валерия Шульская, Александра Трусова и Станислава Константинова. Две представляли "Хрустальный" - вместо Евгении Медведевой, снявшейся из-за травмы, выставили Дарью Усачеву. Ну а завершать все прокаты должна была Камила Валиева - супер-юниорка прошлого сезона. Антуража добавлял тот факт, что в "Мегаспорт" приехали лично тренеры Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко.

Прокат Саши Трусовой положительно оценила заслуженный тренер Татьяна Тарасова:

- Неплохо-неплохо, что же. Поздравляю, Женя, неплохо. Во всяком случае, она себя превозмогла. Не совсем технически точно, но удержалась, будет с ошибкой. Больше чем в 2,5. Все остальное, мне кажется, очень симпатичная программа. Она ее чувствует, не просто так поднимает и опускает свои ручки. Мне понравилось, как она с музыыкой, она внутри. Она прекрасная девочка, которая идет и не боится, - сказала Татьяна Тарасова в прямом эфире Первого канала, комментируя прокат Трусовой.

Трусова получила 75,77 балла за свой прокат. И сразу же за ней шла Дарья Усачева - девушка из "Хрустального". Она получила 80,39 балла. И обошла Трусову почти на пять баллов!

Ну а последней на лед вышла Камила Валиева. Ее прокат восхитил Татьяну Тарасову.

- Восторг, настоящий восторг. Настоящее произведение искусство. Не короткая программа, а просто какая-то песня. Совершенно изумительно. Это просто какая-то поэма. Поздравляю всех участников. Камилу поздравляю, ее тренеров, выбор музыки просто роскошный. Исполнение просто не убавить не добавить. Все прямо в сердце - попадает и легко и просто и хорошо, - сказала Татьяна Тарасова.

И Валиева получила 85,10 балла. Итог первой встречи Тутберидзе и Плющенко красноречив. Камила Валиева - 85,10, Дарья Усачева - 80,39, Александра Трусова - 75,77 балла.