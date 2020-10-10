Олег Матыцин: Я уверен на 90%, что Олимпиада в Токио состоится. Но ее регламент будет изменен

Министр спорта РФ Олег Матыцин. Фото: Иван МАКЕЕВ

О ВАКЦИНАЦИИ

Т. Канделаки:

- Сейчас уже традиционным при приветствии становится спрашивать друг у друга: болел? Вакцинировался?

О. Матыцин:

- Болел только за российский спорт, за наших спортсменов. Сам, слава богу, благодаря соблюдениям требований Роспотребнадзора, до сих пор здоров.

- Антисептики, маски, социальная дистанция?

- Обязательно.

- А вакцинироваться?

- Пока жду. Чувствую в себе еще силы, иммунитет.

- А вот я перед вами - вакцинировалась.

- Прекрасно выглядите. Ваш пример меня еще больше вдохновляет.

О МИНИСТЕРСКОМ ПОРТФЕЛЕ

- Вы уже девять месяцев министр спорта. Как принимали дела?

- Девять месяцев как один день. Дела принимал по-спортивному, так как не было времени на раскачку. Очень богатое наследие у Министерства спорта. Мы буквально несколько дней назад на совете при президенте докладывали итоги реализации предыдущей стратегии до 2020 года. Я очень благодарен своим предшественникам за огромную работу. Чувствую на себе ответственность, как и всего моего коллектива, так же достойно продолжить. Стратегия 2030 принята советом при президенте. Надеюсь, в ноябре утвердим ее на правительстве.

Конечно же, столкнулись, как и все жители нашей страны, вообще все жители мира, с пандемией, с необходимостью принятия очень срочных мер по защите здоровья спортсменов, вообще всех, кто работает в отрасли. Даже просто занимается спортом. Непростой период. Но результаты тоже есть неплохие.

- Но предыдущая команда вам оставила незакрытыми очень много дел. Антидопинговые разбирательства продолжаются. Мы по-прежнему идем под нейтральным флагом и без гимна?

- Я бы не назвал их незакрытыми. Просто в спорте нельзя останавливаться, как и в жизни. Все дела, которые были начаты предыдущими коллегами, это как ремонт, его невозможно закончить, его можно только остановить. Вот у нас ремонт идет системы спорта, совершенствование системы спорта. И это многие направления. Прежде всего и самое важное – это организация здесь, в России, максимально доступных, комфортных условий для занятий спортом. При этом нам, конечно, надо активнее расширять международное сотрудничество.

Радиоведущая Тина Канделаки. Фото: Иван МАКЕЕВ

ПРО ДОПИНГ

- Что вы назовете главным вызовом для российского спорта? Это коронавирус, пандемия? Или антидопинговые разбирательства?

- Я бы не назвал антидопинговые разбирательства сегодня главным вызовом. Нам надо выстроить и продолжить системную работу по противодействию применения допинга, в первую очередь это образование, начиная с самого раннего возраста. Мы уже приняли многие административные меры. Но не считаю, что надо использование допинга возводить в вершину пирамиды построения системы спорта в Российской Федерации. Это одно из направлений.

- Вы же профессиональный спортсмен. Вам допинг предлагали?

- Когда я занимался профессионально спортом (настольным теннисом), только молоко, витамины.

- Но вы слышали, чтобы товарищи употребляли?

- Нет. Честно, откровенно, глядя вам в глаза, скажу: нет.

- А когда первый раз услышали, что кто-то там на допинге?

- Наверное, в мою бытность руководителем учебного заведения, тогда уже мы с этой проблемой столкнулись. И стали думать, каким образом через образование, через образовательные программы можно вести профилактику применения допинга. Я не говорю, что все такие белые и пушистые, что никто ничего не знал или не знает. Проблема существует, но она существует не только в России, но и во всем мире, во всем спорте высших достижений, где иногда у людей возникает желание за счет использования запрещенных препаратов добиться быстрого результата.

Я уверен, что Россия в последнее время сделала много, как ни одна другая страна, по противодействию допингу, по образованию. Этот опыт абсолютно всеми признан.

- С этим даже не спорю. Но хочу спросить по поводу стратегии борьбы за возвращение чести и достоинства российскому спорту. Я говорила с Михаилом Прохоровым, у него есть личная возможность финансировать адвокатов. Он сказал, что если бы он был лидером этого процесса, то ему не представляется сложным всех этих чиновников, которые предъявляли России претензии, затаскать по судам. Зарплаты у них не очень большие, замучаются по судам ходить.

- Я считаю, что самое эффективное средство противодействия – это создание системы работы и включение в эту систему профессионалов. Это касается и юридического, и медицинского сопровождения, профессионализма тренеров, спортсменов. Если все работает как единая система, то тогда сбоев быть не должно. Получилось так, что у нас эти звенья иногда даже не коннектились. Поэтому у нас получилась запоздалая юридическая помощь или сопровождение. Иногда получался разрыв в понимании того, что такое допинг, у тренеров, у спортсменов, у медицинских работников. И мы иногда догоняли.

Сейчас я вижу, что система выстраивается, выстроена. И мы видим мощную юридическую поддержку защиты наших спортсменов и наших интересов. Мы видим, насколько возрос профессионализм тренеров, самодисциплина спортсменов. Надеюсь, что это залог того, что ошибок, которые были допущены в прошлом, не повторится.

СОВЕТСКАЯ СИСТЕМА

- А чем советская система была столь уникальна, что наш опыт сейчас перенимает даже Китай?

- Система была научно обоснована. Спорт был максимально интегрирован во все сферы деятельности. И в систему образования, и школьного спорта, и студенческого спорта. Я вижу нашу стратегическую задачу – возродить эти принципы. Я не говорю – копировать китайскую или советскую модель. Но мы должны применить принципы максимальной интеграции и взаимодействия с Министерством просвещения, Минобрнауки – базовые. Тем более, у нас уже есть межведомственные программы.

А китайская модель предусматривает очень централизованное государственное управление, создание системы школьных соревнований. Мы договорились об этом с министром просвещения. Обеспечение финансовое и материальной базы. Мы должны понимать, где эти соревнования будут проводиться. Школьная спортивная инфраструктура должна соответствовать.

Министр Спорта Олег Матыцин Фото: Иван МАКЕЕВ

О СТУДЕНЧЕСКОМ СПОРТЕ

- В Америке студенческий спорт - это целый мир. У вас дети студенты?

- Младший сын – студент.

- Ваш сын считает, что у нас студенческий спорт – прям огонь? Или он вам честно рассказывает, что это просто для каждого студента зачет?

- Мне, как предыдущему президенту Российского студенческого союза, грустно слушать, что студенческого спорта у нас нет. Есть значительные успехи в организации соревновательной деятельности, международной организации проведения соревнований, календаря в студенческом спорте. Базовый элемент студенческого спорта – это спортивные клубы, которые в вузах должны быть. Но там должна быть инфраструктура. Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет. Если мы будем говорить: надо заниматься студенческим спортом, студенты все из аудиторий – в спортивный зал. Студенты говорят: а где этот спортивный зал? А они есть не у каждого вуза.

Вы сказали об американской модели. Это система кампусов. И в кампусе обязательно наличие спортивной суперсовременной инфраструктуры, где даже сборные команды готовятся.

- Правительство собиралось выделить 65 млрд. рублей на развитие физкультуры и спорта в 2020 году. Деньги были выделены? Как они были освоены в свете пандемии?

- Было выделено больше – порядка 85 млрд. рублей на развитие физической культуры и спорта. Деньги инвестированы целевым образом по утвержденным программам. Значительная часть была направлена на строительство спортивных сооружений. Сейчас президент дал поручение сделать акцент на плоскостных, открытых спортивных сооружениях, легкодоступных, возводимых в сельской местности, в малых городах, в районах. Только так можно привлечь людей к занятию спортом.

- Вы еще говорили, что вы планируете проводить чемпионаты мира не среди стран, а среди университетов. Ведете активные переговоры с ФИФА. На какой стадии этот процесс?

- С ФИФА уже подписан договор, в прошлом году состоялся Кубок мира среди университетов по футболу при поддержке ФИФА. Они нам обеспечивали судейство, утверждали регламент. Мы планируем в 2022 году провести Combat Games среди университетов по видам спорта, которые не входят в программу Универсиады, в том числе и по единоборствам. Мы планируем проводить Кубок мира по регби среди университетов. Образование и спорт обязательно должны быть едины. Я вижу в этом будущее развития студенческого спорта – соревнования между университетами.

ГТО – ЭТО ПРОФОНАЦИЯ?

- Могу много говорить о том, что российскому спорту не хватает звезд, даже олимпийских чемпионов во многих видах спорта быстро забывают. Только после домашнего чемпионата мира по футболу обычные люди стали узнавать футболистов. Есть хоккей, единоборства, биатлон. «Формула-1», где у нас единственный пилот Даниил Квят. И все. Но ведь спорт – это гораздо больше.

- Это вопрос и к Министерству спорта, и к общему позиционированию спорта в обществе. Нам вместе надо подумать о некой программе роста популярности наших спортсменов. Мы реализуем федеральный проект «Спорт – норма жизни». Там у нас есть послы этого проекта – ведущие спортсмены, которые выступают в школах, презентуют на различных спортивных площадках. Есть послы ГТО.

- Вы сами сказали про ГТО. Кто эти послы ГТО?

- Разные люди. Про ГТО отдельная тема. Я знаю, что они вызывает дискуссию, как организовано. И на совете мы тоже это обсуждали. Президент дал поручение сделать более привлекательным этот комплекс. У нас такое предложение созрело – ввести соревновательный элемент в сдачу норм. В Советском Союзе был опыт соревнований по многоборью ГТО, где люди просто соревновались.

- Мы сдавали ГТО. А ваши дети?

- Да…

- При вас или без вас?

- За руку не водил. Но я знал все сложности, связанные со сдачей норм ГТО.

- Мягко говоря. Мы были на стадионе «Динамо». Просто дайте круг почета. Закончите этот круг, получите сдачу ГТО и отстаньте от нас всех. Словом, из ГТО реально сделали профанацию.

- Я понял это как стратегическую задачу. Будем решать.

Тина Канделаки и Олег Матыцин Фото: Иван МАКЕЕВ

ЭКОНОМИЯ НА ПАНДЕМИИ

- Из-за ковида российские спортсмены и клубы потеряли огромные деньги. Как государство в таких условиях помогает спортивным учреждениям?

- Ковид сэкономил в чем-то, если можно так сказать. У нас сократился календарь соревнований. Деньги, которые были запланированы на календарь, пошли в том числе понесли на компенсацию потерь, которые понесли подведомственные учреждения. В этом году не состоялись Олимпийские игры. Там тоже часть средств была сэкономлена. Мы не положили ее в какой-то карман на следующий год. Она пошла во многом на защиту здоровья спортсменов, на компенсацию потерь, которые были связаны с пандемией.

- От каких планов министерству пришлось отказаться из-за ковида?

- Мы были вынуждены отменить крупные мероприятия. Это Конгресс «Россия – спортивная держава». Мы очень много международных соревнований отменили, которые планировались на территории Российской Федерации. Российские соревнования были либо перенесены, либо отменены. Все федеральные базы были закрыты на определенный период времени. И закрыты все подведомственные учреждения. Российский календарь до августа был блокирован.

- Как думаете, не придется ли сворачивать все спортивные соревнования во время второй волны эпидемии?

- Конечно, и спортсмены, и тренеры, и мы, как организаторы, будем соблюдать максимальные требования. Будет это карантин - значит, будем исполнять требования карантина. Будут ограничения - значит, ограничения. Но в настоящее время тот регламент, который разработан совместно министерством спорта, Роспотребнадзором и федерациями, он позволяет минимизировать риски заболевания.

НАРУШЕНИЯ НА ФУТБОЛЕ

- Олег, когда вы в последний раз были на футболе?

- Вчера. На игре сборной.

- А я была на матче «Зенит»-«Спартак». На фан-трибуне вообще никто не соблюдает дистанции…

- Ну, я говорил о самодисциплине и культуре поведения, уважения к правилам, которые, если их нарушаешь, они создают риски не только для твоего здоровья, но и…

- Ну, какая самодисциплина на футболе? Мы зачем себя обманываем, Олег? То есть, вы реально верите в то, что во время футбольного матча фанаты сядут исходя из социальной дистанции?

- Ну, мы вынуждены жить в новых условиях… Людям хочется быть вместе - они либо расстраиваются, либо празднуют вместе - не знаю, это, наверное, все-таки лучше: сидеть в полутора метрах друг от друга, чем сидеть порознь у себя дома и смотреть телевизор.

- Но «Открытие Арену» могут оштрафовать!

- Если нарушение предполагает определенные санкции, значит, давайте уважать закон. Потому что, когда люди их нарушают, они, наверное, предполагали некую систему наказаний. Ведь вопрос не в деньгах, вопрос культуры. Да, сегодня организаторы пытаются максимально компенсировать потери, которые связаны с пандемией. Но люди не понимают, что, если они будут нарушать, то это еще большими потерями может обернуться.

- Согласна. Тогда что делать? Сегодня каждое утро у всех начинается с разговора - кто у тебя заболел, на работу идешь или не идешь, перешел на удаленный доступ или нет… У нас в футбольной сборной Гильермо пропускает три матча из-за подозрения на коронавирус. Вопрос - ну, может, всех футболистов вакцинировать?

- Чтобы быть правильно понятым, я абсолютно за вакцинацию. Это на сегодняшний день, наверное, единственная возможность блокировать распространение вируса. И как только будет возможно, максимальное количество людей должно быть вакцинировано. И спортсмены, в том числе. Другое дело, что это надо делать индивидуально, особенно когда спортсмен находятся на пике спортивной формы.

Радиоведущая и министр спорта сыграли в настольный теннис. Фото: Иван МАКЕЕВ

ОБ ПЕРЕХОДЕ СПОРТСМЕНОВ В ДРУГИЕ СТРАНЫ

- В то же время мы теряем спортсменов из-за антидопинговых разбирательств. Как вы оцениваете риск оттока российских спортсменов в других страны?

- Я, честно говоря, не вижу такой корреляции между теми мерами, которые сегодня принимаются в России, и даже теми опасениями, которые связаны с решениями Спортивного арбитражного суда, который состоятся в начале ноябре, и оттоком спортсменов. Я, честно говоря, не знаю, что у нас есть отток, надеюсь, что его нет. Какая еще страна может создать такие же условия, которые созданы в России!

ПРО ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

- Какова вероятность того, что Олимпийские игры в Токио следующим летом все-таки состоятся?

- То, что они состоятся, я уверен на 90%. Но, скорее всего, будет изменен регламент, об этом сказал президент МОК.

ПРО КОРОЛЕВУ СПОРТА

- Не могу не спросить про многострадальную легкую атлетику. Опять все плохо?

- Нет, почему…

- Там какие-то очередные выборы… можете прояснить, кого выбираем?

- Выбираем президента и исполком. Ну, не мы выбираем, а нас выбирают… как в той песне… и как это часто не совпадает…

- Даже не смешно…

- Нет, нет, не смешно. Но я считаю, что сейчас конструктивный период во взаимоотношении и с World Athletics, и с регионами, и со спортивным сообществом. Был тяжелейший этап, он уже в течение пяти лет длится, наверное, уже пятый президент… Не буду говорить, что там было… Скоро будут проведены выборы, насколько помню, 30 ноября будет конференция. Все необходимые элементы взаимодействия с World Athletics - разработка плана, выплата штрафных санкций…

- Я жестче скажу. Ощущение, что нас доят просто. Реально.

- Вопросы о профессионализме. Предыдущий период многие решения принимались, как какая-то сиюминутная реакция – вот, давайте быстрее что-то сделаем и там забудут или не заметят…

- Ну, шесть миллионов евро штрафа как не заметить-то?

- Министерство спорта заметило.

- Да, вы очень хорошо заметили. Но не получили никаких гарантий. Так это и дальше будет продолжаться?

- Нет, дальше так не будет.

- То есть, наши легкоатлеты могут быть уверены, что они будут участвовать в международных стартах?

- В декабре будет совет World Athletics, на котором будет приниматься решение о восстановлении пока нейтрального статуса и допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Я надеюсь, что те шаги, которые нами сделаны, вместе с федерацией, они окажутся убедительными для того, чтобы не пострадали спортсмены. Это тоже было наше требование, что чистые спортсмены, для которых это смысл жизни, не должны страдать за ошибки чиновников, которые были допущены, грубейшие просто ошибки…