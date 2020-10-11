Льюис Хэмилтон выиграл «Гран-при Айфеля» и догнал по показателям Шумахера

Льюис Хэмилтон Фото: REUTERS

Есть повторение рекорда! Шестикратный чемпион мира в классе машин «Формулы 1» Льюис Хэмилтон в воскресенье выиграл «Гран-при Айфеля» в Германии. Эта победа стала для британца 91-й, и он по этому показателю догнал легендарного Михаэля Шумахера. Льюису это удалось и благодаря техническим проблемам, которые случились с «Мерседесом» Вальттери Боттаса, который выиграл квалификацию и стартовал в гонке с первой позиции.

Напомним, что сравняться с Шумахером Хэмилтон мог еще на прошлом этапе в Сочи, но был оштрафован на несколько секунд за нарушение правил свободной практики и занял на «Гран-при России» только третье место. И вот ему удалось сравняться с результатом великого немецкого гонщика на его родине.

При этом Хэмилтон стал еще ближе к тому, чтобы повторить результат «Красного барона» и по количеству чемпионских титулов, которых у того семь. Льюис теперь более чем на 50 очков опережает Боттаса за шесть этапов до финиша этого укороченного сезона.

А вот другое ожидаемое событие не состоялось. Сын Михаэля Шумахера Мик Шумахера так и не выехал на трассу за рулем «Альфа Ромео», поскольку свободная практика была отменена.

— Жаль, что не получилось выехать на трассу из-за плохой погоды. «Формула-1» для меня цель и мечта. Надеюсь, что болельщики в этом сезоне все же увидят меня за рулем. На «Нюрбургринг» приехала и моя мама, которая тоже очень хотела увидеть меня в болиде «Формулы-1», но не получилось. Что ж, может, в следующий раз все получится, - приводят слова Шумахера-младшего английские СМИ.

Результаты «Гран-при Айфеля»:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Дэн Риккардо («Рено») …

15. Даниил Квят («Альфа Таури»).