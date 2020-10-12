Алексей Кудрин: «Отказал в льготах частной компании — и на меня начали готовить покушение»

Глава Счетной палаты дал большое интервью ТАСС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

12 октября исполнилось 60 лет Алексею Кудрину — одному из самых видных чиновников экономического блока в истории современной России. Сейчас он возглавляет Счетную палату, а до этого 11 лет (с 2000-го по 2011-й) был министром финансов страны. «Комсомолка» выбрала главное из интервью юбиляра ТАСС.

О РАБОТЕ С ПУТИНЫМ

Владимир Владимирович не любил, когда ему льстили или поддакивали. Он ценил мою объективную позицию как специалиста. Мы ведь много проработали вместе. Начиная с правительства Санкт-Петербурга, где оба были первыми заместителями мэра Собчака. Путина, правда, назначили раньше, я через несколько месяцев стал вице-мэром, а потом первым замом. Владимир Владимирович всегда шел впереди.

Иногда наедине общаемся с ним на «ты». Если не по работе и во время обсуждения каких-то житейских ситуаций.

О СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

Темпы роста у нас упали и остаются низкими исторически длинный период, около десяти лет. Россия переживала сложные этапы в разные века. Но чтобы более десяти лет оставаться практически с минимальным ростом в пределах 1 процента, такого даже в советское время не было. Можно и глубже копнуть — с середины ХIХ века. Если не считать войн и революций. В 90-е годы прошлого века падали сильно, но там период все-таки был покороче — не десять лет. Причины возникших проблем можно назвать: волатильность цен на энергоносители, мировые кризисы, санкции против нашей страны… И все же, думаю, мы могли бы иметь экономический рост повыше.

О ПОКУШЕНИИ НА СЕБЯ

Пока был вице-премьером, практически не пользовался охраной, за исключением единственного года, когда, по данным спецслужб, на меня готовилось покушение. Это было в 2005-м или 2006-м. До той поры, пока риски не миновали, по распоряжению Владимира Путина меня охраняли сотрудники ФСО. Федеральная служба охраны нашла план покушения на меня. Не знаю, могу ли посвящать вас в детали… Я отказал в льготах частной компании, которая в свое время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать. Много лет до моего назначения в правительство отсрочка продлевалась, а я не стал этого делать. Есть такая версия, но она не доказана.

О БЮДЖЕТЕ НА БЛИЖАЙШИЕ 3 ГОДА

Я бы оценил этот документ как очень жесткий. Мы еще не вышли из кризиса, и я считаю, что у нас хватает ресурсов, чтобы сделать бюджет мягче с точки зрения увеличения расходов и поддержки экономики, которая в этом нуждается. У нас недостаточно средств вкладывается в инфраструктуру, здравоохранение, образование. Думаю, надо обязательно увеличивать расходы. Вместо этого по целому ряду направлений в следующем году запланировано сокращение на 10 процентов. Без этого стоило бы обойтись.

О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ

Всегда считал, что нужно повышать пенсионный возраст. Все, кто говорит, что мы могли бы не делать этого и взять деньги где-то в другом месте, должны понимать пропорции в экономике. У нас работают около 70 миллионов человек при почти 40 миллионах пенсионеров. И это соотношение ухудшается. Как сохранять полноценную пенсию и даже ее наращивать? Повышать возраст выхода на заслуженный отдых или же увеличивать налоги. По-другому — никак. На экономии избыточных расходов нужную для ПФР сумму не соберешь. Безусловно, надо повышать эффективность, отказываться от ненужных затратных проектов, активнее и жестче бороться с коррупцией, но в перспективе этого все равно не хватит на пенсионеров. Поэтому и пришлось затевать реформу, отодвигать наступление пенсионного возраста.

О ПОВЫШЕНИИ НАЛОГОВ И АКЦИЗОВ

К этому отношусь весьма сдержанно, скорее негативно. Не говоря уже о том, что в 2018 году правительство пообещало президенту не повышать налоги в течение шести лет. И касалось это всех налогов без исключения.

Что касается акцизов, их можно каждый год повышать на уровень инфляции. Это допустимо. Но не на 20 процентов, как сейчас на сигареты. Есть риски увеличения контрафакта и контрабанды, опять станет выгодно ввозить сюда серую продукцию. А у нас граница весьма прозрачная, особенно со странами ЕАЭС, где производят товар с меньшими акцизами. Безусловно, сейчас сложное время для экономики, но, повторяю, у нас накоплены неплохие ресурсы. И есть запас заимствования. Я бы шел этим путем.