Российский робот Федор обхамил космонавтов и слился: на владельцев его аккаунта в Twitter подают в суд

Робот Федор вконец распоясался и нахамил в своем персональном аккаунте в Twitter сразу трем космонавтам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Робот Федор (летал на МКС на беспилотном корабле «Союз МС-14» - таким образом проверяли связку корабля с обновленной ракетой «Союз») вконец распоясался и нахамил в своем персональном аккаунте в Twitter сразу трем космонавтам. И не просто космонавтам, а Героям России, депутатам Госдумы от «Единой России» Максиму Сураеву, Александру Самокутяеву и Елене Серовой. Так получилось, что все трое летали в одном экипаже на Международную космическую станцию.

Расхрабрившийся робот написал так: "Моё мнение о людях невысокое. Вот три космонавта - экипаж 2014 года. Сураев (по прозвищу "Лимонадный Джо"), Самокутяев (Авто-кутяев) и Серова. На видео Серова рассуждает о тиграх (причём здесь тигры?), остальные - пьяные)".

А в следующей записи он и вовсе раздухарился и заметил, что роботы: «В отличие от Сураева и Самокутяева, не подвержены слабостям, не нарушают сухой закон на орбитальной станции, не говорят по заказу чепуху, полностью и без замечаний выполняют полетное задание и не стремятся покинуть Отряд космонавтов ради места в Государственной Думе".

По всей видимости Федора спровоцировала запись Максима Сураева в своем Twitter, где он попросил прощения у Юрия Гагарина за отставание России от США в космической программе.

Космонавты, конечно же, обиделись. Во-первых, обвинение в пьянстве на борту. Это серьезный проступок и задокументирован он не был. Александр Самокутяев объяснил, что ролик, который Федор приложил как доказательство «пьянства» экипажа был снят на третий день прилета космонавтов на станцию, когда проходит период адаптации и кровь приливает к лицу. Космонавты не спали двое суток. И тут поступила просьба из ЦУПа записать ролик – поздравление с Днем тигра.

Во-вторых, обвинять космонавтов в том, что они ушли из отряда ради политической деятельности тоже некорректно. И Сураев, и Самокутяев совершили по два длительных и не самых простых полета на МКС. Максиму Сураеву врачи не рекомендовали продолжать службу в отряде космонавтом.

В общем, скандал получился нешуточный. Во время полета робота его аккаунт рассказывал о работе Федора на орбите. После возвращения на землю робот был передан производителю. А его аккаунт каким-то загадочным образом стал жить собственной жизнью.

После того, как разгорелся скандал Самокутяев позвонил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину, чтобы выяснить, кто на самом деле писал твиты и зачем это было сделано. Рогозин ответил, что это был «левый аккаунт» и он был не в курсе, что в нем вываливают грязь на космонавтов.

Аккаунт робота срочно исчез из Twitter. Самокутяев собирается подать в суд и выяснить кто стоит за этими записями и зачем они были сделаны.