В России появится федеральный регистр льготников

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о создании в России федерального регистра с данными обо всех льготниках страны. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о создании в России федерального регистра с данными обо всех льготниках страны. Регистр станет одной из составных частей Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Об этом Мишустин сообщил в понедельник на совещании со своими заместителями.

- Для того, чтобы точнее определять потребность в льготных лекарствах или в лечебном питании и обеспечить ими всех нуждающихся, мы создаем федеральный регистр. Он объединит сведения обо всех льготниках, которые получают поддержку на федеральном уровне или в своем регионе, - пояснил Мишустин.

По его словам, благодаря регистру льготникам будет проще подтвердить право на получение господдержки при смене места жительства.

Мишустин заверил, что личные данные льготников из регистра никуда «не утекут». Доступ к конфиденциальной информации в регистре получат только сотрудники государственных органов: прежде всего речь идет о работниках учреждений здравоохранения и Пенсионного фонда.

Еще одно подписанное Мишустиным постановление касается благоустройства. Органы местного самоуправления будут обязаны размещать в интернете информацию о проектах, а люди смогут проголосовать за отбор территорий, ознакомиться с составом и документами общественных комиссий.

- Теперь везде, где есть интернет, даже в самых небольших населенных пунктах, будут доступны обсуждение и голосование по проектам благоустройства городской среды. Важно, чтобы при обсуждении новых проектов свое мнение мог высказать каждый житель и чтобы он был услышан всеми, - заметил премьер.

Раньше обсуждение проектов в области благоустройства проводилось только в крупных городах.

Мишустин также рассказал, что правительство приняло решение вдвое снизить НДС на электронные и аудиокниги по образованию, науке и культуре.

- Это позволит уменьшить их стоимость, сделать более доступными для покупателей и в целом поддержать отрасль. Мы будем и дальше поддерживать интерес к чтению с учетом новых форматов, которые в этой сфере становятся все более популярными, - сказал Мишустин.